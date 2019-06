Årets sommer har hittil vært under pari for Oslo-folket, men trenden for de siste tiårene er tydelig: Sommeren blir varmere og lengre.

Hvis man bruker en klimatologisk definisjon, så varer Oslo-sommeren i dag fra 6. mai til 26. september. Det er den perioden i året når den normale døgnmiddeltemperaturen er over 10 grader.

Mannen bak denne undersøkelsen er klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk Institutt.

– Sommeren har altså blitt tolv dager lengre, og gjennomsnittstemperaturen er 1,1 grader høyere når sommeren er på sitt varmeste. Varmetoppen kommer også i gjennomsnitt noen dager senere enn før, sier Isaksen.

– Forårsaket av mennesker

Han har sammenlignet de siste 30 årene (1989-2018) med normalperioden 1961-1990 for å komme fram til disse tallene. Sammenligningen viser også at temperaturøkningen er større i siste halvdel av sommeren.

– Dette er et godt eksempel på hvordan klimaendringene slår inn over Norge, sier Isaksen videre.

Isaksen påpeker at 12 dager er en veldig tydelig økning. Endringene skyldes en kombinasjon av naturlige svingninger og en forsterket drivhuseffekt, men Isaksen er tydelig på at menneskene må ta mesteparten av skylden.

– Vi ser at utviklingen av temperaturen her i Oslo har flere likhetstrekk med den globale temperaturøkningen. Globalt er oppvarmingen vi har observert de siste 50-60 årene i hovedsak forårsaket av oss mennesker, sier Isaksen.

Illustrasjonen viser hvordan Oslo-sommeren har utviklet seg temperaturmessig de siste 30 årene. Illustrasjons: Ketil Isaksen og Magne Velle / Meteorologisk Institutt

12 dager til om 30 år?

Utviklingen de siste 30 årene har altså vært meget tydelig, men temperaturøkningen vil trolig ikke stoppe her.

– Til tross for store naturlige svingninger, så er det en tydelig, gjennomgående trend at temperaturen øker, også her i Norge. Den økningen vi har sett er nok ganske typisk det vi kan forvente 30 år framover i tid, kanskje enda kraftigere, sier Isaksen.

Om 30 år kan altså Oslo-beboerne få en sommer som strekker seg helt fra slutten av april til starten av oktober. Men selv om manges umiddelbare reaksjon nok vil være glede over et varmere Norge, så vil temperaturøkningen få andre konsekvenser enn utvidet sesong for bading og utepils.

– Naturen er tilpasset ulike klimatiske rammebetingelser, der temperaturen er blant de viktigste. Tilpasningen skjer langsomt. Når temperaturendringene skjer så raskt, så kan det være alvorlig for naturen da mange arter ikke rekker å tilpasse seg endringene, sier han.