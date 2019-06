«Du får ikke flyt og flaks om du kun står rett opp og ned med fingern i ræva»

I tillegg står hun frem med offensive kvaliteter i ekstraomgangene. Når du vet hvor mye jobb de to sentrale gjør på det norske laget så var jeg engstelig for at de skulle gå tomme for krefter.

Da var Vilde over alt og avslutningen som treffer tverrliggeren gjøres kun av spillere som har det lille ekstra. Registrere i et tidels sekund at keeper står langt ute. Kun noen centimeter i fra å bli helt genialt!

Og hun har ikke spilt mesterskap før.

Fremtiden er lys!

For det er enda flere. Engen som har samme rolle som Bøe Risa og løser den utmerket.

Karina Sævik som spiller sin sjuende landskamp, og er kanskje en av få i verden med rå offensive dribleferdigheter som i tillegg har like gode defensive ferdigheter og rå løpskapasitet. Pasningen til Herlovsen er genial og avgjørende for matchen.

Caro. Jeg trenger vel ikke si mer. Hun har blitt en leder på og utenfor banen. Hun er er en trussel for motstanderen hver gang hun får ballen. Og ja, det er noen ganger det blir for mye driblinger. Men hvem bryr seg når det skapes noe genialt i hver omgang. Jeg har aldri sett Caro bedre og hun løper SÅ mye mer enn før.

Som detalj-freak er det bare en liten ting jeg savner: Roen i avslutningsøyeblikket. Ikke lukke øynene å kline til. Men finne den åpningen i målet som er riktig å bruke ut i fra vinkelen man kommer i fra, og sette den i mål.

Det kommer i kvartfinalen!

Så til to gamle damer. Den ene gammel med tanke på antall år på toppnivå.

Herlovsen som spilte første mesterskap som 16 åring og har nå bikket 30.

Nok en gang viser Herlovsen hvorfor jeg alltid ville plukket henne ut på mitt lag.

Defensiv jobb, og setter standard for presset til resten av laget. Det er lett å spille bak når tydeligheten på hvor og når presset settes, ikke er til å tvile på. Løper og jager på alt. Laget kommer alltid ut av å ha blitt liggende lavt fordi Herlovsen er først på klareringer og jager motstander så du kan pumpe ut laget og forandre kampbildet. Scorer i viktige kamper. Ikke alltid den som scorer mest. Men når det gjelder!

Så til den dama som faktisk er gammel! Snart 40 år og spiller VM, det er imponerende. Spesielt når man vet hva som ligger bak. Jeg delte rom med Ingrid Hjelmseth i VM 2015, og selv da var kroppen sliten. Det å være så nøye i treningsarbeidet at du kan spille toppfotball i en alder av 40 er respekt. Hun er profesjonell til fingerspissen og ryktene sier at Hjelmseth har vært utrolig viktig i prosessen etter EM og inn i arbeidet med målsetninger mot VM.

Da det ble straffekonk, var jeg ikke i tvil. Dette gleder Ingrid seg til. Det var din tur til å skinne litt ekstra! Nok en gang har du gjort arbeidet i forkant som gjør at det ser lett ut. Penaltyqueen!

Alle lag må ha matchvinnere i begge ender av banen. Det hadde Norge.

De hadde også et helt lag. Det høres ut som en klisje, men samholdet ser ut til å vinne kamper. Det gir også god flyt, og den har de gjort seg fortjent til. Du får ikke flyt og flaks om du kun står rett opp og ned med fingern i ræva.

De fleste husker at Norge vant OL i 2000, men mange har glemt at vi slo ut Tyskland i semifinalen etter å ha skapt null - 0 - målsjanser. Målet blir scoret av en tysker, heading over egen keeper fra 18 meter.

Flyt!

Kvartfinale står det respekt av, og nå kan denne gjengen reise hjem med hevet hode uansett. Men jeg tenker at nå er det fader meg på tide å ta revansje mot England etter tapet i 2015.

Det er bare å lade opp batteriene!!