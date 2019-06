Det var like over klokken 08 søndag morgen at telefonlinjene hos Innlandet politidistrikt begynte å gløde.

– Vi ble rett og slett nedringt av fortørna gjester. De syntes ikke det var trivelig i det hele tatt, sier operasjonsleder Kjartan Waage til TV 2.

Mannen hadde løpt naken rundt og blant annet banket på flere dører og vekt gjester. Han hadde også tatt seg en runde inne på frokostsalen.

– Det er ikke akkurat det fineste synet ved frokostbordet en søndagsmorgen, sier Waage.

Mannen hadde ingen god forklaring på nakensprellet, selv om det ikke stod på forsøket. Han var svært beruset, og hadde vært på en festival kvelden før.

– Vi har snakket med ham og realitetsorientert ham litt. Han tok den beskjeden med fatning, sier Waage.

Politiet fikk mannen inn igjen på sitt eget rom, der han nå skal ha lagt seg til å sove. Mannen vil få et forelegg for hensynsløs og skremmende adferd i posten.