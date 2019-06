I to og et halv år har kvinner født etter 1991 fått tilbud om gratis HPV-vaksine som blant annet kan beskytte mot livmorhalskreft.

Tre doser

200.000 unge kvinner har fått tilbud om vaksineprogrammet som består av tre doser for å bli fullvaksinert.

– Veldig mange har takket ja, og tatt den første dosen. Mange har også tatt dose nummer to, men ikke så mange har tatt alle tre dosene, sier helsesykepleier Agnes Gjertsen til TV 2.

Tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister viser at 136 000 har benyttet seg av tilbudet, men mange mangler én eller to doser for å være fullvaksinert.

Kun 38 prosent av de som har blitt tilbudt gratis vaksinasjonsprogram, har fullført vaksineringen. Det betyr at 62 prosent ikke er fullvaksinert.

– Man skal ha tre doser for å være helt beskyttet. To doser er bedre enn én dose, men tre doser er best og vi ønsker at flest mulig skal være fullvaksinert, sier Gjertsen.

Kostbart

Kvinner som ikke fullfører vaksinasjon innen 1. juli 2019 må altså betale for resterende doser selv, hvis de ønsker å være fullvaksinert. Vaksine kan kjøpes fra Folkehelseinstituttet eller via apotek og koster 1200 kroner.

HPV-vaksine kan beskytte mot livmorshalskreft og også andre krefttyper. Gutter har også nytte av vaksinen, og derfor er den nå del av barnevaksinasjonsprogrammet.