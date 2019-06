Ett år siden en hel verden fulgte med på tidenes redningsaksjon – slik går det med guttene i dag

For ett år siden begynte dramaet en hel verden fulgte med på.

Lørdag 23 juni 2018 hadde 12 fotballgutter på mellom 11 og 16 år vært på fotballtrening, og bestemte seg for å dra til grotten sammen med den 25 år gamle treneren.

De kom ikke ut igjen.

Desperat venting

Det var lett å identifisere seg med frykten og desperasjonen til foreldrene som ventet utenfor gruveinngangen i dag etter dag.

Ti dager gikk – og håpet svant. Etter hvert var det ikke mange som trodde hendelsen ville få et lykkelig utfall.

Erfarne grottedykkere fra Storbritannia tok jobben med å lete dypere og dypere inn i grotten. Det var nesten ikke til å tro da meldingen kom: Alle guttene og treneren deres var funnet i live.

Gleden ble på nytt til redsel. Redningsaksjonen ville bli ekstremt krevende. Det tok ytterligere sju dager å planlegge og iverksette redningsaksjonen. Guttene måtte fraktes halvannen kilometer til dels under vann gjennom smale grotteganger. Dramatikken toppet seg under selve redningsaksjonen. Guttene måtte bedøves for at de skulle ha best mulig kjangs å overleve den strabasiøse turen.

Dykkerne var erfarne, men amatører. De var ikke profesjonelle redningsmenn.

Sterke minner for dykkeren

Selv ett år etter grottedramaet er det overveldende for Vernon Unsworth å snakke om dagene da de desperat søkte gjennom grottedypet etter 12 thailandske gutter og treneren deres.

Han var dykkeren som først tok seg inn i grottekammeret der alle de savnede guttene satt og ventet på redningen.

Minnene er nesten for mye for Unsworth. Lettelsen over å finne guttene i live, og frykten for det som var i vente, er vanskelig å snakke om.

– Det var da problemene virkelig startet, sier han i en podcast på BBC.

Vernon Unsworth er her på plass i Thailand og snakker med thailandske soldater utenfor Tham Luang grotten. Foto: Krit Phromsakla Na Sakolnakorn

– Vi visste hvor de var. Det var halvannen kilometer med dykking. Hvordan i helvete skulle vi få dem ut i live?, minnes han.

Han klarer ikke å holde tilbake tårene i intervjuet med BBC.

Vernon var del av et erfarent dykkerteam fra Storbrtiannia. Han har dykket i grotter i 50 år, men vanligvis er det bare en hobby og glede. I Thailand hadde han livet til 13 personer i hendene.

Han erkjenner at han så for seg at de kom til å hente ut døde barn fra grotten.

Da barna skulle hentes ut, fikk de hjelp av grottedykkere som også var anestesileger. Men selv med fagfolk på plass var risikoen stor. De visste at hvis de feilet ville barna dø.

Meditasjon og fotball

Mye har skjedd det siste året. Guttene har tilbrakt flere måneder i et thailandsk buddisttempel hvor de har meditert, blant annet over dykkeren som ofret livet for dem.