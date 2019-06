Åttedelsfinalen mot Australia var av det dramatiske slaget, men da det hele skulle avgjøres, var Norge klart best.

Med fire strake scoringer i straffekonken var det avansementet et faktum. Nå avslører Guro Reiten at Norge hadde forberedt seg ekstra godt på straffekonken.

– Vi har øvd på det på en lukket trening som dere ikke har fått se. Det er litt sånn pust og konsentrer deg om det ene treffet du skal ha på ballen. Du har gjort det så mange ganger før. Ikke tenk konsekvenser og ikke tenk på det rundt, sier Reiten til TV 2.

Den kommende Chelsea-proffen holdt nervene under kontroll da hun banket inn Norges andre straffe.

– Det er noe når vi står i sirkelen og sier at vi vinner sammen og vi taper sammen. Det gir en trygghet. Jeg var ikke så nervøs som jeg hadde trodd jeg skulle være, forteller 24-åringen.

– Det har vært en humpete vei frem til nå, men det er verdt det. Vi har jobbet og slitt og vi har aldri gitt oss. Jeg blir så glad. Jeg er så glad i alle sammen.

Målscorer Isabell Herlovsen måtte ut med krampe allerede etter 77 minutter, og fikk dermed ikke mulighet fra straffemerket.

– Det er mest nervepirrende. Vi har mange gode straffeskyttere og en fantastisk keeper. Det var vi som klarte å holde roen. Vi pratet om det tidligere at det kunne bli straffekonk, sier Herlovsen til TV 2.

– Jeg erfarte litt da jeg var i Kina at det å stå en stund før man skyter straffe, det psyker ut keeperen. Det var et tips til meg. Noen klarte å stå litt. Det tror jeg var bra, sier angriperen.

Trener Martin Sjögren forteller at også han var overraskende «lugn» under straffekonken.

– Jeg var ganske rolig under straffesparkkonkurransen. Det er jo sånn at vi sa det før vi gikk ut at vi vinner som et lag, og vi taper som et lag. Jeg tror det er veldig viktig å ha den følelsen med seg i ryggen. For problemet med straffer er at man tenker på konsekvensene om man bommer, den følelsen prøvde vi å ta brodden av, og naturligvis fordele ut det ansvaret på alle som var der. Da de gikk inn der var de så jækla steinsikre, synes jeg, det var herlig.

I kvartfinalen møter Norge vinneren av søndagens kamp mellom England og Kamerun. Men Norge-kaptein Maren Mjelde er klar på at laget har medaljeambisjoner.

– Det er en kamp på vei mot målet vårt, så absolutt. Det er første kvartfinale for mange, men nå skal vi nå langt, sier Mjelde til TV 2.