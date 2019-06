Ingrid Hjelmseths voldsomme rutine kom godt med i den dramatiske åttedelsfinalen mot Australia. Keeperveteranen sørget for et supert utgangspunkt da hun reddet Australias andre straffe etter at Sam Kerr hadde blåst den første over mål.

Den norske keeperen slapp kun inn én av de tre australske straffene. Kaptein Maren Mjelde er ikke overrasket over Hjelmseths bidrag.

– Vi sto i ringen der og sa at det ikke var noe problem, for vi har verdens beste keeper. Jeg tror folk er redd når de skal begynne å skyte straffer på Ingrid. Hun har vist før at hun er helt rå på straffer, sier Mjelde til TV 2.

Hjelmseth var tydelig rørt etter seieren i sin landskamp nummer 136.

– Det var utrolig deilig. Det kom noen tårer, noen skikkelige gledestårer. Det var utrolig artig å vinne denne kampen, forteller 39-åringen til TV 2.

– Når du går inn i en straffekonk som keeper, kan du bare bli helt. Du har ingen press. Man går inn i sin egen boble. Man må bare ta sats en vei og håpe at det er dit skuddet går.

Norge-keeperen avslører at hun hadde bestemt seg på å vente lenge med å velge side.

– Det er litt sånn med de nye reglene. Man må vente lengst mulig, ellers må de gjerne ta den om igjen.

– Etter det vi viser i dag etter en litt dårligere andreomgang, så viser vi at vi har evnen til å snu det og ta over kampen igjen. Vi viser at vi har mange gode egenskaper. Jeg tror absolutt vi kan komme oss videre fra en kvartfinale også.

Hjelmseth forteller at Norge gikk inn i straffekonkurransen med både ro og selvtillit.

– Vi er så tydelige på at ingen blir syndebukk. Det gir en god ro og trygghet. Alle vet at man har 22 jenter i ryggen som kommer til å være like glad i deg uansett hva som skjer.

– Hva betyr dette for deg?

– Det betyr utrolig mye. Det er mitt siste mesterskap. Det er utrolig gøy å få være med ennå lenger. Vi har planer om å være her en god stund til. Jeg har ingen planer om å dra hjem før 8. juli.

I kvartfinalen møter Norge vinneren av søndagens kamp mellom England og Kamerun.