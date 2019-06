Både i Molde og Cardiff hadde Ole Gunnar Solskjær med seg Mark Dempsey og keepertrener Richard Hartis i støtteapparatet.

Nå er trioen nok en gang gjenforent i Manchester United. Dempsey ble hentet inn ikke lenge etter at Solskjær overtok styringen på Old Trafford, og lørdag bekreftet klubben at også Hartis er ansatt.

– Richard er en fantastisk keepertrener og har vist at han kan utvikle keepere for vinnende lag. Det er en eksepsjonell dybde blant keepertalentene i Manchester United, og jeg vet at Richard kan bidra til å ta dem til neste nivå. Richards trenerevner vil virkelig utfylle våre nåværende trenere, og alle ser frem til å jobbe med ham, sier Solskjær til manutd.com.

Hartis var sjef for keeperakademiet til Manchester United fra 2000 til 2010, og i 2007/08-sesongen jobbet han med første laget da klubben sikret seg både Premier League- og Champions League-trofeet.

Solskjær hentet Hartis til Molde, der han var med på å sikre to Eliteserie-triumfer og ett cupgull. Da Solskjær gikk til Cardiff, fulgte Hartis med.

Han forlot Cardiff sammen med Solskjær, og har siden den gang jobbet for Uwe Rösler i Leeds, og for FA.

– Jeg er henrykt over å få muligheten til å returnere til Manchester United, en klubb jeg kjenner veldig godt. Jeg har et veldig godt forhold til Ole, og jeg forstår filosofien hans fullstendig. Å få muligheten til å jobbe med ham igjen er spennende, sier Hartis.

Keepertrener Emilio Alavarez er den eneste gjenværende av de trenerne José Mourinho hentet til klubben, men han forbli i United selv om Hartis nå kommer inn.

– David, Sergio, Lee og Dean er en glimrende gruppe keeper, og jeg ser også frem til å jobbe med Emilio og resten av keepertreneren med å utvikle de enorme talentene i klubben,