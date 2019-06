Både Brasil og Peru sto med fire poeng, og allerede før kampen var det klart at vinneren ville gå til topps i gruppa, mens taperen vil risikere å ryke ut av mesterskapet.

Nå kan Brasil forberede seg til utslagsrundene, mens Peru må vente i spenning på om nasjonen blir blant de to beste treerne i gruppespillet.

Brasil åpnet Copa America med 3-0 mot Bolivia, mens det kun ble 0-0 mot Venezuela. Lørdag sørget Casemiro, Roberto Firmino og Everton for at Brasil ledet 3-0 til pause. Da virket det som avansementet var i boks for det brasilianske laget, som må klare seg uten sin desidert største stjerne, Neymar.

Etter 90 minutter sto det 5-0 etter at Dani Alves og Willian satte inn de to siste etter pause. På overtid hadde Manchester City-spiller Gabriel Jesus mulighet til å gjøre 6-0 fra straffemerket, men han misbrukte straffesparket.

Med full pott mot Peru er det klart at Brasil møter gruppetreeren fra enten gruppe B eller C i kvartfinalen.

I den andre kampen i gruppa vant Venezuela 3-1 mot Bolivia, og de sikret seg med det andreplass og avansement. Dersom Peru skulle bli en av de beste treerne i gruppespillet, venter enten Chile eller Uruguay i første utslagsrunde.

