Norge videre i VM etter straffedrama i Nice

Norge - Australia 1-1, 4-1 etter straffer (1-0)

Det manglet ikke på dramatikk i åttendedelsfinalen mellom Norge og Australia som til slutt måtte avgjøres på straffespark.

Der var Norge sterkest og er videre i VM.

– Jeg tror alle var jækla sliten på slutten der, men nå kan vi gå rett på og spille en ny match. Fy fader så gøy dette var, sier Caroline Graham Hansen til NRK etter seieren.

– Jeg føler jeg gjorde det litt vanskelig for lagkameratene mine i dag. Jeg hadde noen kjempesjanser jeg burde ha scoret på. Men fy fader så gode vi er, etter en skikkelig dårlig andreomgang klarte vi å hente oss inn igjen. Vi hadde fortjent å vinne før 120 minutter og straffekonk, men straffene viser hvor god selvtillit det er i laget og hvor fortjent det var at vi vant til slutt, legger Barcelona-spilleren til.

Å få spille kvartfinale med denne gjengen er sjukt, sjukt gøy,

Før kampen i Nice var Samantha Kerr på alles lepper. Australias toppscorer sto med fem mål i gruppespillet, og scoret samtlige fire mål mot Jamaica fire dager før kampen mot Norge.

Mot Norge ble det ingen fulltreffere fra Kerr som bommet på straffe, men Australia gjorde det likevel svært vanskelig for Norge.

Iskald Herlovsen

Australia gikk rett i angrep og Samantha Kerr markerte seg allerede etter halvminuttet spilt. Men skuddet fra Australias toppscorer gikk like utenfor Norges mål.

Etter noen minutter med stort press fra Australia fikk Norge roet ned, og spillet begynte å sitte mer og mer. Utover i førsteomgangen kom det flere angrep fra de norske landslagskvinnene, men de manglet det siste lille i angrepene sine.

Men så stemte også siste rest. Akkurat i det klokken passerte halvtimen spilte Karina Sævik opp til Isabell Herlovsen som løp seg fri mellom forsvarerne. Alene med keeper Lydia Williams var Herlovsen iskald og gjorde akkurat som hun skulle. Dermed ledet Norge 1-0 i Nice.

VAR-drama

Det lå an til at Norge ville holde på ledelsen til pause, men like før hvilen pekte dommer Riem Hussein på straffemerket. Den tyske dommeren mente at Maria Thorisdottir brukte armen for å styre ballen innenfor den norske 16-meteren. Etter at VAR-panelet hadde sjekket situasjonen, måtte Hussein ut å se på video selv. Etter lang vurderingstid, bestemte dommeren seg for å annullere sin egen avgjørelse, og det ble ikke straffe til Australia.