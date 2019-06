Stjernen om skrekkopplevelsen: – Hadde han fått tid til å tenke, hadde han drept meg

– Jeg var så heldig i en uheldig situasjon. Jeg kunne ha ligget i graven nå.

Det sier Kvitová i et stort intervju med den britiske avisen The Guardian.

I desember 2016 ringte det på døren tidlig om morgenen. Kvitová var vant med å åpne døren de gangene det ringte på, og hadde ingen betenkeligheter med å slippe den fremmede mannen inn i leiligheten hennes i hjembyen Protesjov.

Ofte var det folk fra antidopingbyrået som oppsøkte henne hjemme, forklarer hun til avisen.

Utga seg for å være rørlegger

Denne mannen utga seg for å være rørlegger. Han ba henne om å skru på vasken på badet for å sjekke varmtvannet, forklarte Kvitová i retten, ifølge BBC. Hun gjorde som han sa.

Plutselig stod han bak henne. «Rørleggeren» dro frem en kniv, og holdt den mot nakken hennes. Kvitová tok tak i kniven med begge hender, og holdt bladet med den venstre. Hun klarte å få våpenet ut av hendene hans.

I prosessen fikk hun dype kutt i fingrene. Nervene i tommelen og pekefingeren var avrevet. Ifølge Kvitová var det blod overalt.

Hun falt på gulvet, og grep etter mobilen. Overfallsmannen dyttet den unna. Han viste ingen tegn til at han hadde tenkt å dra.

– Min mentale styrke slo inn i det øyeblikket. Jeg prøvde å få ham til å dra fra leiligheten. Så jeg prøvde å snakke til ham, forteller Kvitová til The Guardian.

– Ville til slutt ha drept meg

Men inntrengeren ble værende. Hun kan ikke huske eksakt hvor lenge, men anslår i fem eller ti minutter. Til slutt tilbød hun ham de pengene hun hadde liggende – 10 000 tsjekkiske kroner, i underkant av 4000 norske kroner. Han sa at han trengte tid til å tenke, vel viten om at Kvitová var i full stand til å beskrive ham i detalj overfor politiet.

– Jeg sa: «Vel, det har jeg ikke tid til, for jeg må på sykehus. Så jeg gir deg pengene».

Overfallsmannen tok tilbudet og dro.

– Hvis han hadde fått tid til å tenke seg om, ville han til slutt ha drept meg, tror Kvitová.

I ettertid har skrekkopplevelsen fått både positive og negative ringvirkninger for tennisstjernen. Små problemer er ikke lenger like store, og hun setter mer pris på de små tingene i livet, beskriver hun. Baksiden er at hun ikke lenger stoler på folk hun ikke kjenner.

– Spesielt menn, sier hun, og ler mellom tårene.

– Det er sikkert derfor jeg er singel. Jeg kan ikke ta en taxi alene med menn. Når jeg er i byen eller på gaten, løper jeg nesten. Noen ganger får jeg en stor frykt om at noen skal angripe meg bakfra. Det er tøft, forklarer hun.