Eksplosjonen skjedde inne på depot på Vinjarmoen i Dokka i forbindelse med NM i rallycross.

Det var Oppland Arbeiderblad som først omtalte saken.

Fem personer ble skadet i eksplosjonen.

– VI har fått beskjed om at det har vært en eksplosjon i en bensintønne. Det var flere i nærheten og to av dem har fått andregrads forbrenning. Tre personer kom til for å hjelpe, og de fikk i seg noe røyk, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Sidsel Svarstad, til TV 2.

De to personene med andregradsforbrenning er fraktet til Gjøvik sykehus. Personene som fikk i seg røyk ble sjekket av helsepersonell på stedet, ifølge operasjonslederen.

Resten av rallycross-løpet skal være avlyst.

Politiet vil nå etterforske saken.

– Vi må finne ut hvorfor bensintønnen stod der og hvorfor den ble antent. Det gjør vi sammen med brannvesenet, forteller operasjonslederen.

Saken oppdateres.