Senket Godset med perfekt hat trick på 14 minutter

Strømsgodset - Molde 0-4

Danske Henrik Pedersen fikk en skrekkelig start på sin periode som Godset-trener. Før kampuret viste 30 minutter var drammenserne allerede under med fire mål. Og det mye takket være den giftige kombinasjonen Leke James og Magnus Wolff Eikrem.

James scoret med høyrefoten, venstrefoten og hodet i løpet av 14 minutter i førsteomgang, og alle målene ble assistert av Wolff Eikrem.

– Det viser den enorme bredden Molde har i troppen. James har nesten ikke fått starte kamper denne sesongen, også kommer han inn og leverer på denne måten. Og Wolff Eikrem viser igjen at han er Eliteseriens beste spiller, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Scoret for sin nyfødte

Dette var kun den andre ligakampen Leke James har startet så langt denne sesongen. Og det har vært litt av en uke for nigerianeren. På onsdag ble han far til en liten jente.

– Dette hat tricket var for min nyfødte baby. Jeg vet at hun vil være stolt av sin far. Det har vært noen tøffe dager med lite søvn, men det er positivt likevel. Jeg føler meg glad, sier James med et smil til TV 2.

– Det føles veldig godt å være tilbake i startelleveren. Det er en god følelse. Og jeg fikk bra betalt med tre mål, sier spissen.

Overfor TV 2 forklarer Molde-trener Erling Moe hvorfor han valgte å la Leke starte lørdagens kamp.

– Det går litt på magefølelse. Ohi har blitt kjørt tøft helt siden han kom til oss og har stort sett spilt alt. Leke har hatt stigning i det siste. Det har vært tøffe valg hele tiden, men Ohi har scoret mye og gjort det bra. I dag var det på tide å slippe løs Leke, sier treneren.

– Blytung start

0-4 betyr at Godset fortsatt ligger under streken. TV 2-eksperten tror det kan bli en tøff høst for drammenserne.

– Det er en blytung start for Henrik Pedersen. Man hadde håpet at dansken kunne gi spillergruppen en ny giv, men det funket dårlig. Så kan han selvsagt ikke dømmes etter kun denne kampen. Molde er Eliteseriens beste lag, og den tøffeste motstanderen man kan få. Så kan man også stille spørsmål om denne spillergruppen passer den måten Pedersen ønsker å spille på, sier Mathisen.

Treneren mener Molde var særdeles effektive i den første omgangen.