Totalt var det 19 hunder som kjempet om tittelen, men det var hunden Scamp the Tramp som stakk av med seieren.

Ifølge The Guardian vant eieren Yvonne Morones nærmere 13.000 kroner i kontanter og 13.000 kroner for å donere til et omplasseringshjem for hunder.

I tillegg kunne bestevennene dra hjem med et trofé på størrelse med en rottweiler, og en tur til New York for å delta på det populære TV-programmet Today Show.

Terapihund

Etter seieren uttalte Morones til avisen Santa Rosa Press-Democrat at hunden nå burde hete Scamp the Champ og ikke Scamp the Tramp.

UVANLIG PELS: Dommer Darlene Wright holder opp vinnerhunden idet han blir kåret til verdens styggeste hund. Scamp the Tramp sitt kjennetegn er hans uvanlige pels, som sammenlignes med rastafletter. Foto: Josh Edelson/ NTB scanpix

– Jeg tror publikum så hans vakre ånd og alt han har gitt tilbake til samfunnet, sa hun til avisen.

Scamp the Tramp er nemlig en tidligere gatehund. For syv år siden adopterte Morone han ved et omplasseringshjem, kun én time før han skulle avlives.

I dag jobber han som terapihund, og besøker jevnlig gamlehjem og skolebarn som lærer å lese.

KJEMPET OM SEIEREN: 19 hunder deltok i konkurransen som gikk av stabelen fredag kveld i USA. Foto: Josh Edelson/ NTB scanpix

– Det var på veien hjem jeg visste at jeg hadde valgt riktig. Der var vi, to fremmede i en bil på vei hjem til en ny start. På radioen spilte Bob Marley med sangen «One Love». Idet jeg tittet bort på lille Scamp nikket han med hodet. Det var som at han visste at han hadde funnet sitt endelige hjem, sa matmor etter seieren ifølge The Guardian.

– Alle er elskbare

Dette er 31. gang konkurransen blir arrangert.

Initiativtakerne påpeker at konkurransen ikke handler om å henge ut hundene, men å promotere hjemløse hunder, slik at flere kan få et trygt hjem.

De håper også at konkurransen kan være en påminnelse om at alle hunder er elskbare.

KONKURRENT: Den 13 år gamle Chihuahuaen Fabio deltok også i konkurransen. Foto: Josh Edelson/ NTB scanpix

– Vi viser frem hunder som har blitt reddet og adoptert inn i kjærlige hjem. Disse hundene er talspersoner for adopsjon, skal en arrangør ha uttalt.