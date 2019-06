Det er 25-åringen fra Nes' første seier som profesjonell syklist.

– Det er godt for selvtilliten. Det er første seieren på tre år kanskje, så det var på tide, sier Grøndahl Jansen til TV 2 på telefon fra Nederland.

På grunn av sikkerhetsårsaker ble den siste av to runder i målbyen droppet.

– Litt surt

Grøndahl Jansen forklarer at arrangøren hadde for få motorsykler til å holde styr på både utbryterne og dem som hadde falt av hovedfeltet. Dermed ble målgang flyttet frem om lag ti kilometer før den egentlig skulle vært.

– Det var et flott løp med mye flott terreng helt frem til finalerundene. Da bestemte de seg for å kutte ned én runde på slutten. Det var en god avgjørelse, men det er litt surt at man vinner på en sånn dag der det var litt kaos og et litt dumt sykkelløp på slutten, medgir 25-åringen.

Med i underkant av fire mil igjen stakk han og ni andre ryttere fra hovedfeltet. Blant dem var lagkameraten Mike Teunissen, som fullførte etappen som nummer to.

Da rytterne fikk beskjed om at målgangen ble flyttet frem, gjenstod det mellom fem og syv kilometer, anslår Grøndahl Jansen. Han stakk fra resten av utbrytergruppen med én kilometer igjen – en ledelse som holdt helt til mål.

– Egentlig tror jeg at resultatet ville blitt det samme uansett, jeg og Mike (Teunissen) én og to, følger han opp.

Til Touren som hjelperytter

10. juni bekreftet Team Jumbo-Visma at Grøndahl Jansen skal sykle Tour de France. Der får han en viktig rolle for å hjelpe superspurteren Dylan Groenewegen.

25-åringen tror ikke at dagens seier vil bidra nevneverdig til håpet om å gå for en etappeseier i Frankrike.

– Man vet aldri hva som skjer i et løp som varer i tre uker. Jeg må ta det dag for dag, men i utgangspunktet er jeg der som ren hjelper. Om sjansen byr seg må man ta den, men det er et helt annet nivå enn vi kjører på her. Jeg er innstilt på å reise til Frankrike som ren hjelper, sier han.

– Føler du deg sterk nok til å vinne en etappe om du får sjansen?

– Hvis det er en etappe som passer meg, og den utvikler seg på rett måte, har jeg godt nok nivå til å kjempe om en seier. Det er ikke i så stor grad basert på det som skjer her. I et løp som Gent-Wevelgem kjørte jeg også for å vinne. Kan du vinne der, kan du også vinne i Frankrike. Men det er ikke noe jeg tenker spesielt mye på i øyeblikket, svarer han.