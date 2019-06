– I dag heier vi på Australia, sier Sveriges Hanna Glas til Expressen.

Men det er ikke bare den vanlige rivaliseringen mellom nabolandene som er årsaken.

Hovedgrunnen er nemlig at årets VM også fungerer som en kvalifisering for Tokyo-OL i 2020. De tre beste europeiske lagene i VM får billett til den prestisjetunge turneringen.

Disse plassene er det knallhard kamp om. Av de 16 lagene som har tatt seg videre til sluttspillet i VM, er halvparten av dem europeiske. Og ingen av disse møtes i åttedelsfinalene.

– Det er klart at vi vet hva som står på spill. Å ta seg til OL er et mål for oss, sier den svenske backen.

– Vi heier på alle de ikke-europeiske landene. Og jeg tror Norge gjør det samme når det gjelder vår kamp, sier Glas, som for øvrig har vært lagvenninne med Andrine Hegerberg i PSG denne sesongen.

Skal svenskene gå videre i VM, må Canada beseires på mandag.

For Norge sin del er det Australia som må slås. Det er et lag den tidligere Australia-proffen Elise Thorsnes kjenner godt.

– Det blir litt ekstra spesielt å spille en landskamp mot noen du kjenner så godt. Jeg tror det er et lag som står bra til oss, de er litt slurvete bakover og det tror jeg passer oss. Jeg tror Australia står bedre til oss enn Italia og Brasil, sier Thorsnes til TV 2.

Om Norge skulle vinne, er det vinneren av England og Kamerun som blir motstander i kvartfinalen.

Slik spilles åttedelsfinalene:

22.6 kl. 17.30: Tyskland - Nigeria (TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo)

22.6 kl. 21: Norge - Australia (NRK)

23.6 kl. 17.30: England - Kamerun (NRK)

23.6 kl. 21: Frankrike - Brasil (TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo)

24.6 kl. 18: Spania - USA (TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo)

24.6 kl. 21: Sverige - Canada (NRK)

25.6 kl. 18: Italia - Kina (NRK)

25.6 kl. 21: Nederland - Japan (TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo)