Tidligere Bodø/Glimt-spiller Arild Berg er død. Han ble 43 år gammel.

Gjennom vakthavende prest Odd Eidner formidler familien følgende uttalelse til Avisa Nordland:

– Det er med stor sorg vi fikk vite at Arild valgte å forlate oss i dag tidlig. Vi sitter igjen med mye kjærlighet og mange gode minner etter Arild. Familien er takknemlig for all støtte og omsorg i denne vanskelige tiden, opplyser Eidner på vegne av familien.

Berg spilte 113 kamper for Glimt fra debuten i 1993 og frem til 2000. I 2002 gikk han til Lyn, men spilte aldri for klubben på grunn av sykdom.

Familiens største talent

Arild Berg er sønnen til Harald «Dutte» Berg og Randi Berg, og lillebroren til Ørjan og Runar. Han er storebror til Terje og Eli Johanne.

Arild ble regnet som et større talent enn sine brødre, som begge blant annet hadde stor suksess i Rosenborg.

Det kunne også blitt Rosenborg på Arild Berg. I 1996 var han regnet som Norges største talent, men overrasket hele Fotball-Norge da han valgte å ta et friår.

– Jeg rørte ikke fotballen det året. Men jeg drev sikkert med 15 andre idretter. Da året var gått, hadde jeg igjen lyst å spille fotball. Jeg var lei av å tape i tennis annenhver dag. Jeg ville vinne noe igjen, har Berg forklart til Bodø Nu.

Samtlige toppklubber lå langflate da han skulle gjøre comeback, men nok en gang rystet han både Nils Arne Eggen og resten av Fotball-Norge. Han valgte å gå til Gevir Bodø i 2. divisjon.

Arild Berg forlater Aspmyra etter en 2-1-seier over Vålerenga i august 1998. Foto: VG / Pål R. Hansen

Store sykdomsplager

Det var mens han spilte her at sykdomsproblemene meldte seg. Den første diagnosen var kvikksølvforgiftning, etter at eksperter i USA og Danmark fant kvikksølvverdier ti ganger høyere enn øvre grense.

Norsk helsevesen godtok ikke den diagnosen, og Berg trosset symptomene og fortsatte med fotball. I 1998 var han tilbake i Glimt, men ble stadig dårligere. Til slutt maktet han ikke fotballen mer.

Etter tre sesonger med Glimt-spill, ble det ikke en eneste kamp i 2001-sesongen. Han skrev under en toårskontrakt med Lyn, men spilte aldri en kamp for hovedstadsklubben.

– Fra 1997 til 2009 var jeg hos cirka 100 behandlere. Det sier seg selv at med et slikt mangfold så var det en del syke greier. Helgekurs i kopping, homøopati, healere, synske. Jeg hadde en seanse med en spåmann. Men jeg besøkte også de fremste professorer innen sine fagfelt i verden, først innen kvikksølvforgiftning, så innen ME, etter at jeg endelig fikk den rette diagnosen på Haukeland i 2005. Jeg har reist verden rundt, har han fortalt Bodø Nu.