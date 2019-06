– Han kan få deg til å måpe

Likevel kan han bli en av Nigerias viktigste spillere dette mesterskapet. Kantspilleren har fire år igjen av kontrakten med Villareal.

– Han har hatt sitt store gjennombrudd i Villareal denne sesongen, og vært en åpenbaring for mange. Han er selvfølgelig uferdig, men har et enormt høyt potensial. Han er veldig glad i å utfordre. Når han legger ut på noen av sine fantastiske dribleraid, sitter du nesten bare og måper av og til. Han er sammenlignet med Arjen Robben siden han liker å dra inn og skyte med venstrefoten, forklarer TV 2s fotballekspert.

– Det kan være han velger å bli ett år til, men når du ser hvor stort talent det er, tipper jeg det kommer et bud denne sommeren. Har han et godt mesterskap, tipper jeg Villareal blir rent ned av større klubber som er interessert.

Ismaïla Sarr, Rennes

Ismaïla Sarr har imponert for Rennes denne sesongen med enorm fart og stor driblestyrke. Foto: Damien Meyer

Også Sarr er en lynrask kantspiller. 21-åringen scoret åtte mål og slo seks målgivende pasninger i Ligue 1, og markerte seg dessuten med gode prestasjoner i Europaligaen – blant annet mot Arsenal, en klubb han er blitt koblet til.

Sarr har to år igjen av kontrakten med Rennes, og er en del av et stjernespekket senegalesisk mannskap i Afrikamesterskapet.

– Der havner han kanskje litt i skyggen av Sadio Mané, for eksempel. Men Sarr er et kjempetalent. Det viste han blant annet i Europaligaen. Der går det allerede rykter, og han kommer nok til å forlate Rennes i sommer, spår Finstad Berg.

– Rennes skal allerede ha avvist et bud på 300 millioner kroner for ham, og tror at de kan få enda mer. I og med at Senegal har et sterkt lag og kan gå langt, kan han virkelig få en mulighet til å vise seg frem.

Mbwana Samatta, Genk

Mbwana Samatta er Tanzanias kaptein og nasjonens desidert største stjerne. Foto: Ozan Kose

26-åringen er lagkamerat med Sander Berge i Genk. I motsetning til de fire andre, tror Finstad Berg at han først og fremst er aktuell for litt mindre klubber – som lagene som er i midtsjiktet i Premier League.

Spissen har hatt en strålende sesong for den belgiske mesteren, og scoret 20 mål på 28 kamper i ligaen. I tillegg scoret han tre i Europaligaen.

Samatta har to år igjen av kontrakten med Genk.

– Jeg tror dette er sommeren han tar steget opp fra belgisk liga. Med fare for å være historieløs, må han være den beste spilleren Tanzania har hatt, sier Finstad Berg.

– Samatta kan få en overgang til en av toppligaene, og det kan bety ganske mye for fotballen i Tanzania. De er en av underdogene i mesterskapet, men klarer han å vise seg frem, kan han få en overgang. Han er en utrolig dyktig målscorer, roser hun.

