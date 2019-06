Viktor Hovland (21) er på alles lepper etter den imponerende amatørrekorden han satte under US Open. Med totalt 280 slag på fire dag, slettet han rekorden til golflegende Jack Nicklaus, satt helt tilbake i 1960.

Det har sørget for massiv hyllest av nordmannen, og blant dem som har merket seg hans kvaliteter er Ryder Cup-kaptein Padraig Harrington (47).

I et intervju med SiriusXM PGA Tour radio sier iren med tre majortriumfer at han har latt seg imponere av det nordmannen viste under US Open.

– Det mest interessante som kom ut av forrige uke, er Viktor Hovland. Til syvende og sist må man se om han muligens kan være på laget mitt neste år, sier Harrington.

Ryder Cup spilles annethvert år, og neste utgave er i 2020. Skal Hovland bli med, må han fortsette å imponere.

– Alle Ryder Cup-lag har to-tre nykommere. Det er umulig å forutse hvem som skal være der om 15 måneder, men Viktor Hovland viste hva han er i stand til forrige uke, sier Ryder Cup-kapteinen.

Dersom Hovland skulle bli en del av Ryder Cup-laget i 2020, vil han bli historisk. Ifølge Norsk Golf har det aldri vært noen nordmenn på Ryder Cup-laget.

– Jeg håper han vil bli medlem på Europatouren og prøve å komme på laget, sier Harrington, og legger til:

– Er han så god som det ser ut til, så vil han sannsynligvis være med.

Team Europa er tittelforsvarer etter å ha slått USA i Frankrike i fjor. I 2020 arrangeres turneringen på Whistling Straits i Wisconsin, USA.