I fint sommervær har tusenvis av feststemte mennesker samlet seg for å feire mangfold og kjærlighet.

– I Oslo viser vi dag at Oslo vil være en raus og inkluderende by med plass til alle. Det er en stor festdag som markerer frihet og kjærlighet, men også at det er 50 år siden det første opprøret ved Stonewall, sier ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo.

Medarrangør og leder for FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Ingvild Endestad, står først i paraden sammen med blant andre statsminister Erna Solberg.

– Folk er så lykkelige at vi griner hele tiden, sier Endestad til TV 2 i det paraden settes i gang.

– Feirer kjærlighet og rettigheter

Endestad anslår at det er mellom 40.000 og 50.000 mennesker som deltar på festen lørdag. Blant dem er statsminister Erna Solberg.

– Pride betyr at vi feirer kjærligheten og at man har retten til å leve livet som den man er, sier Solberg til TV 2.

Hun peker på at dette er grunnleggende rettigheter, men som man ikke kan ta for gitt overalt i verden.

– Norge og Skandinavia har blitt foregangsland, selv om vi var ganske snevre ganske lenge, sier Solberg.

Oslos ordfører Marianne Borgen, festivalsjef Fredrik Dreyer, leder for FRI Ingvild Endestad og statsminister Erna Solberg var blant de som gikk i fronten av toget. Paraden går fra Grønland til Pride Park i Spikersuppa i Oslo sentrum. NTB scanpix Foto: Fredrik Hagen

– Vi ser internasjonalt at det er noen tilbakesteg. Både i Øst-Europa og en del afrikanske land har det blitt vanskeligere å leve ut sine legninger, sier hun.

Alvorlig undertone

Selv om pride er en fest, har det en alvorlig undertone. Fremdeles kan det være vanskelig å være homofil. Også i Norge.

Undersøkelser viser at homofile og transpersoner utsettes for mye mer diskriminering, trakassering og hatkriminalitet enn andre, og det trengs et omfattende holdningsarbeid, mener Amnesty.

Statsminister Erna Solberg sammen med helseminister Bent Høie som lever i et homofilt ekteskap. Foto: TV 2

– Homo er fremdeles et av de mest brukte skjellsordene i skolegården, så har må holdningsarbeidet starte tidlig, sier politisk rådgiver i Amnesty, Patricia Kaatie, til TV 2.

Paraden er en markering av mangfoldet Oslo Pride representerer. I fjor samlet paraden 45.000 deltagere og 250.000 tilskuere.

Cirka 250 politifolk går også i paraden. De er der både av sikkerhetstitak, og for å vise sin støtte til de homofile.

Startet som opprør

I år er det 50 år siden Pride startet som et opprør mot politiets trakassering av homofile i USA. I Norge har pride vært en årlig markering siden 1982.

I 1972 ble den norske straffeloven mot homoseksualitet opphevet. Fem år senere opphevet Norsk Psykiatrisk Forening homoseksualitet som sykdomsdiagnose, det samme gjorde Sosialdepartementet i 1982. I 2016 ble det vedtatt at det var lovlig å vie homofile.