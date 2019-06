Fotballryktene: – Vil at Mbappé skal presse gjennom overgang

Ifølge AS har Real Madrid ambisjoner om å hente Kylian Mbappé til den spanske hovedstaden neste sommer.

For at så skal skje, må Mbappé ikke forlenge kontrakten med PSG. I tillegg er han nødt til å presse på for en overgang selv i kraft av å be styret om en overgang.

Real Madrid skal være svært interessert i å hente den franske juvelen, men vil at Mbappé selv tar det første steget, skriver AS.

Denne sommeren er imidlertid Paul Pogba hovedprioritet for den spanske giganten, hevder Goal. Skulle de ikke lykkes, kan de komme til å gå for Tottenhams Christian Eriksen.

Ifølge Daily Star har Ole Gunnar Solskjær gitt Manchester United-styret beskjed om å selge Pogba til høystbydende. Juventus skal også være interessert.

Skulle det ende opp med at Real Madrid går for Christian Eriksen, vil Tottenham kreve å få spanske Marco Asensio i retur, skriver The Sun.

David de Gea har bare ett år igjen av kontrakten med Manchester United. Nå føler de røde djevlene seg trygge på at stjernekeeperen kommer til å forlenge kontrakten, hevder The Sun.

Emmanuel Adebayor er blitt 35 år, men kan være på vei tilbake til Premier League. Skal en tro The Sun, ønsker West Ham, Watford og Sheffield United alle å hente den tidligere Arsenal- og Manchester City-spissen.

Barcelona ønsker på sin side å hente Neymar tilbake til Camp Nou. Ifølge Daily Mail har imidlertid PSG gitt klar beskjed om at superstjernen ikke er til salgs for noen pris.

Héctor Bellerín var ute med skade store deler av denne sesongen. Nå ønsker Atlético Madrid å hente høyrebacken til Spania, og vil tilby Arsenal Vitolo som en del av handelen, melder Telegraph.