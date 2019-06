I et TV-intervju fredag kom Trump med en uttalelse som kunne tolkes som en trussel om bruk av amerikanske masseødeleggelsesvåpen – eller i alle fall en trussel om massive ødeleggelser.

– Utslettelse

Hvis det bryter ut krig med Iran, vil det bli «utslettelse som dere aldri før har sett», sa presidenten i intervjuet med NBC News.

En viktig årsak til konflikten mellom USA og Iran er frykten for at Iran i hemmelighet skal utvikle atomvåpen.

Trump understreket i intervjuet at han ikke ønsker krig, og at han ikke vil stille betingelser for å starte samtaler med iranske myndigheter. Han gjentok at det er uakseptabelt hvis Iran skaffer seg atomvåpen.

– Hvis dere vil snakke om det, så er det fint. Hvis ikke, kan dere leve i en ødelagt økonomi i lang tid, var presidentens budskap til Iran.

Truer USA og allierte

Brigadegeneral Abolfazl Shekarchi, som er talsmann for den iranske generalstaben, kommer med tilsvarende trussel lørdag.

– Hvis én kule avfyres mot Iran, vil interessene til Amerika og landets allierte bli satt i brann, sa Shekarchi til nyhetsbyrået Tasnim.

President Trump innførte en rekke nye økonomiske sanksjoner mot Iran i mai fordi USA mener Iran bryter atomavtalen. Sanksjonene rammer landets oljeeksport, skipsfart og banker. Iran kaller sanksjonene for «økonomisk terrorisme».

Avbrøt angrep

Trump gjentok i intervjuet at det amerikanske militæret torsdag forberedte et militært angrep mot Iran som svar på iranernes nedskytning av en amerikansk drone.

Trump hevdet fredag han avlyste angrepet ti minutter før det skulle settes i gang, men i intervjuet med NBC er han noe mer vag. Han avviste at kampflyene allerede var på vingene da angrepene ble stanset.

– Flyene stod klare og de ventet på ordre fra meg. Da spurte jeg hvor mange iranenere som ville bli drept i angrepene. Generalene kom tilbake til meg og sa «150», og jeg tenkte det ikke sto i forhold til at iranerne hadde skutt ned en ubemannet drone, sa Trump.

– Trosset rådgivere

USAs president Donald Trump trosset flere av sine viktigste rådgivere da han avblåste det militære angrepet mot Iran. Det opplyser kilder til CNN. Blant dem som ønsket å gjennomføre angrepet var sikkerhetsrådgiver John Bolton.

Samtidig siterer New York Times en kilde som sier at amerikanerne faktisk kan ha krenket iransk luftrom da den mye omtalte dronen ble skutt ned, og at dette var en av grunnene til at Trump avblåste angrepet.

Pentagon hevder dronen var 34 kilometer fra Iransk luftrom da den ble skutt ned. Iran hevder dette er løgn, og at både dronen og et bemannet militært fly fløy inn i deres luftrom.

– Vi skjøt ned dronen, vi valgte å ikke skyte ned det bemannede flyet selv om det var vår rett, uttalte general i Irans revolusjonsgarde Amir Ali Hajizadeh fredag.