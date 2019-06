målte ærlighet over hele verden:

17.000 lommebøker «på avveie» ga forskerne et overraskende svar

Forskingsrapporten er basert på eksperimenter i 335 byer i 40 land. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox/montasje: TV 2

Forskere «mistet» 17.000 lommebøker over hele verden for å finne ut hvor du har størst kjangs for å få dem tilbake.