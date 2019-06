Minst tre arbeider er døde etter at et syv etasjers bygg under oppføring kollapset i kystbyen Sihanoukville i Kambodsja.

Det melder nyhetsbyrået AP.

Politisjef Thul Phorsdag sier til nyhetsbyrået at rundt 18 personer er skadet, og at redningsarbeidere er på vei for å redde de som fortsatt befinner seg i bygningsmassen.

Informasjonsminister Khieu Kanharith skriver på Facebook at 30 personer er savnet inne i bygningsmassen.

Alle de savnede er kambodsjanske arbeidere som brukte den uferdige bygningen til å sove i.

Bygningen er eid av en kinesisk investor. Årsaken til kollapsen er ikke kjent.