Omtrent samtidig som president Donald Trump avblåste et planlagt våpenangrep mot militære mål i Iran torsdag kveld, gjennomførte landet også et digitalt angrep mot en iransk spiongruppe, skriver nyhetstjenesten Yahoo News natt til lørdag. Nyhetstjenesten siterer to tidligere ansatte i etterretningstjenesten.

Gruppen som ble rammet av cyberangrepet, skal ha forbindelser til Den iranske Revolusjonsgarden. Den har over flere år fulgt med på den travle skipstrafikken i Hormuz-stredet, hvor det daglig blir transportert over 17 millioner fat olje hver dag.

Overvåkingen av disse skipene skal ha gjort Iran i stand til å angripe skip som passerer i regionen. USA beskylder Iran for å ha angrepet to skip i Omanbukta den siste tiden. Iran har benektet at det er de som står bak angrepene.

Konflikten mellom USA og Iran begrenser ikke bare til ord og en opptrapping av USAs militære tilstedeværelse i Midtøsten. Den siste tiden har både private selskaper i USA og myndighetene merket økt forekomst fra det man mistenker er Iran-finansiert dataangrep, skrev Wall Street Journal fredag.

