Byens myndigheter har tidligere vurdert et forbud mot elektriske sparkesykler, men det var et dødsfall som gjorde utslaget.

I mai ble en 26 år gammel mann drept mens han kjørte en el-sparkesykkel. Mannen var beruset da han krasjet med en bil.

Setter ned foten

– Vi har sett kostnadene disse innretningene medfører innen sikkerhet og tilgjengelighet, og det er ikke rettferdig overfor våre innbyggere at dette fortsetter, skriver ordfører David Briley i et brev han la ut på Twitter fredag, skriver The Verge.

– Om disse innretningene skal gjeninnføres i framtiden, skal det skje etter en offentlig prosess, på våre vilkår, med strenge regler for antall, sikkerhet og tilgjengelighet, fortsetter han.

I Nashville har syv ulike selskaper tilbudt innbyggerne 4000 sparkesykler. Men, som i mange europeiske byer, har myndighetene slitt med spørsmålet om hvordan markedet skal reguleres.

Flere dødsulykker

Paris' ordfører erklærte nylig at det hun omtalte som sparkesykkel-anarkiet må opphøre. Også i Sverige, Tyskland, Spania og Storbritannia kommer det nå lovverk som regulerer blant annet effekt og maksfart på slike sparkesykler, samt hvor de er tillatt å kjøre. Det viser en oversikt Euronews har laget.

I Nashville kan det bli aktuelt å la ett eller to selskaper komme tilbake med et lite antall sparkesykler etter å ha blitt godkjent av byens transportmyndigheter.