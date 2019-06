Det skriver britiske The Guardian.

En nabo skal ha banket på døren til Johnson, men ingen åpnet.

– Jeg håpet at noen skulle åpne døren og si at alt var greit. Jeg banket på tre ganger, men fikk ingen respons, sier naboen til avisen.

Etter det bestemte naboen seg for å ringe politiet.

Politiet sendt ut tre patruljer til boligen hvor Johnson bor i London sammen med samboeren Carrie Symonds.

Ifølge avisen hørte naboer høylytt krangling og skrik. The Guardian har også hørt et lydopptak av kranglingen hvor Johnson nekter å forlate boligen.

– Hun sa «ut av at min leilighet» og han sa nei, forteller en nabo til avisen.

Naboen forteller til avisen at Symonds skrik ble etterfulgt av lyder som liknet på «tallerkener som ble knust».

Politiet: Ikke begått lovbrudd

Politiet bekrefter over avisen at de hadde et oppdrag på adressen til Johnson.

«Politiet snakket med alle beboerne på adressen, som var trygge. Det var ikke begått lovbrudd», skriver politiet i en pressemelding, ifølge The Guardian.

Statsminister-duell

Johnson kjemper mot Jeremy Hunt om å bli Storbritannias neste statsminister.

Til helgen starter Johnson og Hunt sin valgkamp blant alle partiets 160.000 medlemmer, som i en uravstemning skal velge hvem som etterfølger Theresa May som partileder og statsminister.

De to kandidatene skal delta på 16 arrangementer rundt om i landet, og det er også mulig at det blir TV-sendte debatter. Brexit ligger an til å bli det aller største temaet.

Johnson har lagt vekt på at Storbritannia må forlate EU på datoen som er satt, 31. oktober, med eller uten skilsmisseavtale. De siste dagene har han imidlertid vært mer forsiktig i sine uttalelser enn tidligere.

Hunt har vært åpen for å utsette datoen for skilsmissen hvis en avtale er innen rekkevidde, men har også gitt uttrykk for vilje til å forlate EU uten en avtale på plass.

Uravstemningen er ventet å ta en måned, og den nye lederen kunngjøres den nest siste uken i juli.