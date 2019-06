Fryktet det verste dagen før VM-uttaket – nå vil hun bli Norges joker

Datoen er 29. mai.



30 år gamle Elise Thorsnes – som i en årrekke har vært en profil på det norske kvinnelandslaget – vet at Norges VM-tropp blir tatt ut i morgen.

Hun har vært særdeles skadeplaget over lang tid og er for en gangs skyld svært spent på om hun er en av Martin Sjögrens utvalgte.

På ettermiddagen har LSK kamp. Elise Thornes – som kan være både midtstopper og spiss – får til slutt sjansen på topp.

Hun takker like godt for tilliten med å banke inn to mål i 4-0-seieren over Stabæk.

Timingen kunne ikke vært bedre.

Likevel innrømmer hun det glatt overfor TV 2s reporter etter kampen:

– Jeg har aldri vært så spent før et landslagsuttak, sier hun.

Slet med skade i åtte måneder

Til slutt holdt det.



Thorsnes ble en del av Norges VM-tropp, blant annet etter en oppkjøring som var preget av åtte måneder på sidelinja med skader. Spesielt en vond hamstring gjorde livet surt.

– Helt fram til uttaket var jeg spent. Jeg har vært skadeplaget, og i tillegg hadde jeg en del humper på vegen tilbake fra skade. Så det var ingen selvfølge at jeg skulle bli tatt ut til VM. I ettertid er jeg veldig stolt over meg selv for at jeg er her i Frankrike, sier Elise Thorsnes til TV 2.

Hittil i verdensmesterskapet i Frankrike har det blitt med to innhopp for 30-åringen som har 118 landskamper på samvittigheten. Først ble det elleve minutter mot Nigeria. Mot Frankrike satt hun på benken hele kampen. Og mot Sør-Korea ble det drøye 20 minutter som innbytter.

– Det er jo frustrerende å sitte på benken, men jeg har jobbet mye med det i inngangen til mesterskapet. Jeg har vært skadet lenge og målet var på en måte å komme meg til VM. Så er målet mitt her har blitt å ta vare på enhver mulighet jeg får til å vise at jeg fortsatt er en god fotballspiller, sier Thorsnes.

Med andre ord er hun innstilt på at hun kanskje må leve med rollen som en mulig joker for Norge inntil videre.



– Inntil videre er det nok den rollen jeg vil ha. Men jeg jobber hver dag for mer og mer spilletid, sier hun.

Har gode minner mot Australia

Samtidig er det liten tvil om at nettopp Australia – Norges motstander i åttedelsfinalen – er noe spesielt for Elise Thorsnes.



I oktober 2017 signerte Thorsnes for den australske klubben Canberra. Fram til februar 2018 spilte hun på en lag med en rekke av spillerne som står på motsatt banehalvdel for Norge i Nice lørdag kveld.