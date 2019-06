– Om et bilde kan bli en inspirasjon, så er det fantastisk

For ett år siden skapte et bilde av de kyssende rugby-motstanderne Karina Brown og Vanessa Foliaki oppstandelse i Australia.

Da den australske rugbyligaen (NRL) delte et bilde av de to, ble de møtt med negative reaksjoner.

– Velkommen til 2018, svarte NRL.

Brown og Foliaki har vært sammen siden 2014, men der Brown var kaptein for Queensland Maroons, spilte Foliaki for rivalen New South Wales.

Kysset kom etter «State of origin»-oppgjøret mellom de to bitre rivalene, og da tok det fyr.

– Bildet viste at vi ikke er helt der ennå. Vi har akkurat fått legalisert likekjønnet ekteskap. Det beveger seg i en positiv retning, men det er fortsatt mye jobb å gjøre, sier Karina Brown ifølge Nine.

Foliaki kjente ikke en gang til at bildet eksisterte, før det plutselig begynte å ta av på sosiale medier.

– Jeg ble tagget i så mange ting på Facebook og Instagram. Jeg innså ikke at det var på grunn av bildet, fordi jeg visste ikke at det hadde blitt tatt. På det tidspunktet var det tøft, fordi det var mange negative kommentarer, forteller hun.

1. mars, under LGBTI Awards (på norsk forkortes det LHBTI: lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interseksuelle) i Sydney, ble paret kåret til årets sportspersonligheter.

Paret forteller at siden bildet skapte oppstyr, har de fått mange meldinger - både vanskelige og oppmuntrende.

– Jeg har lært mye siden det øyeblikket. Bare det å lære om andres reise har smertet meg, for å være ærlig. De har hatt noen vanskelige tider, ved ikke å bli akseptert av venner, familie og samfunnet bare fordi de er seg selv, sier Brown.

– Mange unge folk sendte oss meldinger og sa hvordan bildet hadde hjulpet dem. Vi hjelper folk og endrer liv. Om et bilde kan bli en inspirasjon for folk som ønsker å komme ut og være seg selv, så er det fantastisk, sier Foliaki.

Rugby-paret har hatt helt forskjellige reiser når de har stått frem.

– Jeg har aldri sett på meg selv som en aktivist. Min reise har vært relativt enkel. Familien min aksepterte meg fra dag én – og også mine venner, jobben min og fotballfellesskapet, forteller Brown.

– Jeg er stolt av å være meg selv og det er erfaringen jeg har hatt. Det har vært annerledes for Ness. Hun har hatt en vanskeligere reise, men hun har lært underveis og nå er også hun en virkelig stolt talsperson, fortsetter hun.