Thorsby ut mot gamleklubben

– Var det siste halvåret tungt?

– Ja, det var det, svarer han kontant.

Oslogutten har lagt et frustrerende halvår bak seg i den nederlandske klubben Heerenveen.

Da han i januar signerte en forhåndsavtale med Sampdoria, svarte Heerenveen med å fryse ham ut.

Thorsby fikk verken spille eller trene med førstelaget.

– Jeg mener at det var løst på en dårlig måte, og at det kunne vært løst mye bedre. Det er det veldig mange andre som har ment òg i den prosessen, sier midtbanespilleren til TV 2.

23-åringen erkjenner at «han i etterkant kan se at kanskje også han kunne ha gjort ting annerledes», men mener at det til syvende og sist ble skapt en konflikt som ikke hører hjemme på det nivået.

– En dum løsning for alle parter

Å signere for en annen klubb når man er på utgående kontrakt er tross alt verken unormalt eller ulovlig.

– Det var bare kjedelig hvordan alt utartet seg. Til slutt ble det en fastlåst situasjon der det ble veldig vanskelig. Da skjønte jeg at nå må jeg bare komme tilbake og få trent med laget for å få treningsgrunnlag inn mot neste sesong. Det var tross alt det viktigste da jeg fikk den muligheten jeg fikk, sier Thorsby, og sikter til Sampdoria-overgangen.

I februar fikk imidlertid Thorsby lov til å returnere til førstelaget.

– Vi kom til enighet om at dette her hadde vært en veldig dum løsning for alle parter, forklarer han.

23-åringen var imidlertid, slik han selv beskriver det, kraftig nedprioritert. Fra å være fast inventar på laget i høst, gikk han til å bli brukt som innbytter.

– Så treningsgrunnlaget burde være veldig bra. Jeg kan egentlig bare tenke på det som at det har vært en veldig lang sesongoppkjøring inn mot neste år, humrer han.

– De tingene må du bare oppleve

Nå tar han fatt på nye eventyr i Nord-Italia. 1. juli ble Thorsby offisielt Sampdoria-spiller, men han dro ned noen dager før for å ordne de praktiske tingene som leilighet, bil og bankkonto.

I tillegg er han i god gang med italienskopplæring.

– Det er et stort steg, og du vet aldri når du går til en klubb som Sampdoria. Det er en stor klubb, og et sted du må levere. Det er ganske enkelt og brutalt – du må bare levere. Så får du bare leve i det fotballivet der nede. Du vet jo hvordan det er: Italienere og fotball, det betyr alt, sier Thorsby, som understreker at han gleder seg veldig.