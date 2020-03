Andremann ut av Torpet var Skal vi danse-dommer Tore Petterson. Ex on the Beach-profilen Adrian Sellevoll danket ham ut i en sagekonkurranse.

Se video fra utslagskonkurransen øverst i saken.

Skal gjøre endringer

Rett før 40-åringen takket ja til Torpet kjendis, var han svært sliten.

En hverdag preget av mye stress gjorde at Petterson en dag opplevde det han trodde var et hjerteinfarkt, men som viste seg å være et panikkanfall.

Etter to uker inne på Torpet sank hvilepulsen betraktelig. Da fant entertaineren ut at han må gjøre grep for å holde stressnivået nede i tiden fremover.

– Jeg brukte 40 år på å lære meg at man ikke slapper av ved å se på Netflix. Man kobler ut når kroppen er i aktivitet og hodet dermed slapper av.

Han lærte hvor mye fysisk arbeid og et landlig fristed kan bety for hans mentale helse, derfor har han og familien nå startet en prosesss der de ønsker å kjøpe hytte.

– Man må finne det stedet i livet, der man kan slappe av og legge vekk mobilen. Hvis vi skal ordne hytte, så må man løfte plank, sage og spikre. Det er en gøy måte å trene på.

^ RØK UT: Tore Petterson kjempet mot Adrian Sellevoll i saging. Alex Rosén og Donna Ioanna har ikke vært i kamp enda. Foto: Alex Iversen/TV 2

Følte seg respektert

Fra første stund var Petterson på Torpet-gården sammen med Donna Ioanna og Alex Rosén.

På Torpet følte komikeren seg respektert og til nytte. Han sier de tre fordelte oppgaver, og at det ikke er slik som på Farmen, der kvinner tar oppvasken og menn gjør det fysiske.

– Jeg fikk vist den jeg egentlig er. Jeg er jo ikke sur, sånn som jeg ble fremstilt på Farmen. Jeg fikk også vist at jeg kan ting.

Torpet kan du se på TV 2 Sumo.