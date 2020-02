Stina Bakken var den første til å ryke fra både Farmen kjendis og Torpet kjendis.

Blanede følelser

Bakken slet med å få i seg mat da hun var inne på Farmen-gården.

Da Paradise Hotel-programleder Triana Iglesias slo bloggeren, tok hun derfor tapet med blandede følelser.

Hun syns det var kjipt å reise fra alle vennene på gården, men gledet seg til å spise ordentlig mat.

Kronisk sykdom

Utslåtte deltagere reiser i år som i fjor på en mindre gård, der de kan kjempe om å komme inn igjen på hovedgården og dermed vinne Farmen kjendis.

På Torpet var kjendisene Alex Rosén, Donna Ioanna og Tore Petterson, som alle gledet seg til å møte Bakken. Møtet ble imidlertid svært kort, da Buskerud-jenta trakk seg umiddelbart etter at hun kom inn.

UVANT: Man er vant til å se Stina Bakken med sminke og høye hæler. Foto: Alex Iversen

– Jeg var der bare noen timer. Jeg tenkte at kroppen min ikke tåler dette, kroppen sa stopp. Jeg var rett og slett helt gåen. Jeg var utsulta. Jeg gikk ned tre kilo på en uke, og jeg veier ikke mye i utgangspunktet. Vi fikk salttabletter, så vektnedgangen var ikke bare vann.

26-åringen avslører dermed til TV 2 at det var av helsemessige årsaker som gjorde at hun ikke ønsket å fortsette oppholdet på Torpet.

– Jeg har kronisk vitaminmangel på både B12 og jern. Jeg går på medisiner, så det var maten som var problemet, sier hun.

Frisk igjen

Da TV 2 snakket med bloggeren noen uker etter at hun var tilbake i nåtiden, var hun tilbake til sitt sprudlende og blide seg. Hun fortalte at hun var dårlig i noen dager etter at hun kom hjem, men at det går bra den dag i dag.

– Jeg angrer ikke i det hele tatt på at jeg var med på Farmen og Torpet. Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk muligheten. Man blir mer takknemlig for ting man har hjemme og man møter masse fine mennesker.

TRIST: Spesielt Alex Rosén syns det var trist at han ikke fikk bli bedre kjent med Stina Bakken. Han tilbød å gjøre alt han kunne for å gjøre oppholdet bedre for henne. Foto: TV 2

Hun ønsker forøvrig å skryte av de tre deltagerne på Torpet som alle tok henne godt imot.

– De virket som tre herlige mennesker. De virket som de er på TV; morsomme og koselige.

I videoklippet øverst i artikkelen sier Donna Ioanna at det var lett å legge merke til at Bakken var syk.

– Det var ikke måte på hvor mye hun hadde gått igjennom på Farmen. Farmen kan være tøft – det vet jeg jo, siden jeg har vært på Farmen selv. Hun fortalte det nesten som at hun hadde en fot i graven. Det var veldig mye som var galt med henne.

