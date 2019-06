– Det er bekymringsfullt å se den økte spenningen i nærområdet rundt Iran, og i den maritime sektoren med angrep på båter, sier statsminister Erna Solberg til TV 2.

Hun er også bekymret for polariseringen mellom USA og Iran.

– Vårt ønske er å få ned spenningen, snakke sammen og finne gode løsninger, sier Solberg.

Orkrig

– Er dette bare en ordkrig?

– Det som er farlig med ordkriger er at det bidrar til å øke spenningen, og vi har sett handlinger som krever etterforskninger, sier statsministeren.

Hun henviser til angrepene i Omanbukta der to tankskip ble angrepet, angivelig av iranske revolusjonsstyrker.

– Hvordan påvirker situasjonen Norge?

– Vi er en stor maritim sjøfartsnasjon, og et norsk skip har allerede blitt rammet. Utover det bidrar enhver spenningen av denne typen til frykt for at man skal ty til våpen, sier Solberg.

Det spente forholdet mellom Iran og USA ble ytterligere forverret da Iran natt til torsdag skjøt ned et førerløst amerikansk overvåkingsfly.

Iran hevder dronen befant seg i iransk luftrom, mens USA mener den ble skutt ned i internasjonalt luftrom.

Avbrøt angrep

Trump skrev på Twitter fredag at USA var i gang med å forberede et gjengjeldelsesangrep på Iran, men at det ble avblåst bare 10 minutter før det ble utført.

Ifølge presidenten skjedde det da han fikk vite at det kunne ta livet av 150 mennesker, noe Trump skriver at ikke sto i forhold til tapet av en ubemannet drone.

USA skal ha bedt om et lukket møte om Iran og den siste utviklingen rundt Persiabukta og Omanbukta i FNs sikkerhetsråd mandag.

Det opplyser en ikke navngitt diplomat til nyhetsbyrået AFP fredag.