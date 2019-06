Stortingspolitiker ut mot Stortinget: – Uhørt

– Stortinget ønsket ikke at vi skulle fjerne demonstrantene, sier han til TV 2.

– Det er sånn at så lenge det ikke utøves vold eller er ting som gjør at politiet må gripe inn, er det grunneier som må bestemme over egen grunn. Stortinget må bestemme om de skal være der eller ikke, sier Stokkli til TV 2.

Han forteller at så lenge demonstrantene ikke gjør noe straffbart, er det Stortinget som må begjære at de flyttes.

– Stortinget som grunneier kan begjære at de flyttes, da vil politiet gi dem et pålegg om å fjerne seg innen et tidspunkt, sier Stokkli.

Steffensen synes Stortinget har gjort en feil vurdering.

– Merkelig avgjørelse av Stortinget å la aktivistene få sperre hovedinngangen i timesvis mens representantene må sluses ut bakdøren. Jeg synes ikke det under noen omstendigheter skal aksepteres at aktivister sperrer dører til Stortinget, sier han til TV 2.

Stortinget: Stortinget har mange innganger

TV 2 har vært i kontakt med Stortingspresident Tone Trøen som sender TV 2 videre til Stortingets kommunikasjonsavdeling.

Trøen la tidligere i dag ut et bilde på Instagram av demonstrantene som blokkerte inngangen.

TV 2 har spurt Trøen på tekstmelding om hun synes det er greit at demonstranter blokkerer inngangen, men hun har ikke besvart spørsmålet.

SKJERMPDUMP INSTAGRAM

Stortingsdirektør Marianne Andreassen forklarer avgjørelsen slik.

– Demonstrantene tok seg til rette og hindret fri passasje gjennom hovedinngangen. Vi tok en løpende vurdering gjennom dagen, men fordi demonstrantene forholdt seg rolig og passive, ba vi ikke politiet om å fjerne dem.

– Og hvorfor lot dere de blokkere inngangen?

– Stortinget har mange innganger, og det lett for representantene å komme seg inn og ut. I denne situasjonen ble hovedinngangen stengt i noen timer. Demonstrantene hadde fått tildelt tid på Eidsvoll plass, men de tok seg til rette. Det var en vanskelig vurdering, men i denne situasjonen var det en avveining å bruke et så sterkt virkemiddel som å be politiet fjerne demonstrantene når de forholdt seg rolig, svarer Andreassen.

– Så da lot dere demonstrantene bestemme i denne situasjonen?

– Det vil jeg ikke akseptere som en beskrivelse. Vi gjorde en avveining i situasjonen som oppstod. Det er et sterkt og inngripende virkemiddel når de forholder seg rolig og passive, og da lot vi de sitte der i lys av det er mange andre innganger.

VANSKELIG SITUASJON: Stortingets direktør Marianne Andreassen sier vurderingen var vanskelig. Foto: Roald, Berit

– Hvilket signaleffekt er det å ta den vurderingen?

– Det er ikke noe positivt at noe slik oppstår. Vi ønsker at slike situasjoner unngås, men i den aktuelle situasjonen ble det den avveiningen. Det er ikke slik vi ønsker det skal være.

– Var det i frykt for at det skulle bli en mer eskalerende situasjon?

– Det kommenterer jeg ikke, men ja de tok seg til rette, men de forholdt seg rolige og passive, og da ønsket vi ikke et så inngripende virkemiddel.

– Så da er signalet at det er greit og at Stortinget vil la demonstranter blokkere inngangen?

– Det er selvfølgelig ikke greit, men jeg tror det er viktig å få frem en forståelse for den vanskelige avveiningen i en slik situasjone. Når de har forholdt seg rolige og passive, tror jeg mange har forståelse for den vurderingen.

– Så dere fryktet en eskalering?

– Jeg kan ikke gå inn noe videre inn på sikkerhetsvurderinger.