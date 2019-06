Når Norge møter Australia i åttedelsfinalen lørdag kveld, er det et lag fullt av koblinger til Norge som står på den andre banehalvdelen.

Åtte av spillerne har vært hos en norsk klubb og brorparten av spillerne har spilt for et lag i Skandinavia.

Halvt norsk

Og så har du den halvt norske backen Karly Roestbakken (19).

Hennes far, Jack, ble født i Norge, men 19-åringen sliter ikke med lojalitetsproblemer.

– Absolutt ikke! Familien min støtter meg hundre prosent. De er kanskje norske, men de tar på seg denne drakten, sier hun til The Women's Game.

Hun ble hentet inn i troppen i siste liten, etter at Laura Alleway pådro seg en skade, så familien var ikke på tribunen da hun fikk debuten sin som innbytter mot Brasil.

Men pappa var på plass til den siste gruppespillkampen mot Jamaica, der Roestbakken spilte fra start i 4-1-seieren.

– Det kom i siste liten. Han ankom på morgenen, akkurat i tide for kampen.

HALVT NORSK: Karly Roestbakken (til høyre) jubler med Elise Kellond-Knight etter seieren mot Jamaica. Foto: Jean-paul Pelissier

Lørdag kan det bli enda flere slektninger på tribunen mot Norge på Allianz Riviera i Nice.

– Faren min kommer ikke til å gå glipp av kampen mot Norge. Jeg tror noen av slektningene mine kommer også, så vi får se hvordan det går. Det kommer til å bli en fantastisk kamp, sier 19-åringen.

– Nordmenn er veldig innadvente

Chloe Logarzo (24) er en av de åtte Australia-spillerne som har spilt for en norsk klubb.

– Jeg lærte mye om meg selv i Norge. Det var bra for meg å reise utenlands for første gang, og være borte i åtte måneder, sier den tidligere Avaldsnes-spilleren til The Women's Game.

For Logarzo var kulturforskjellen stor mellom Norge og Australia.

– Det var definitivt veldig utfordrende. Nordmenn er veldig innadvente. Ikke som oss australiere. Ingen ønsket egentlig å henge. Jeg lærte å presse meg selv helt til grensen, og hvordan å være lykkelig med meg selv, sier 24-åringen.

SPILTE I NORGE: Chloe Logarzo opplevde nordmenn som innadvente. Foto: Instagram

Hun mener den norske ligaen ligger foran den australske når det gjelder lønn, profesjonalitet og arenaer, men ikke på andre områder.

– Vi hadde trenerne, drivkraften og spillerne. Fotballmessig fikk det meg til å sette større pris på Australia, og trenerne og livsstilen vi har, sier Logarzo.

Men selv om kulturen er forskjellig, så finnes det én viktig likhet.

– Å kjempe. Det er den største tingen. Australiere liker å kjempe og det liker definitivt de også, sier hun.

Klepps Tameka Yallop er den eneste av de australske spillerne som fortsatt spiller i Norge. Andrekeeper Mackenzie Arnold spilte for Arna-Bjørnar forrige sesong.

Aivi Luik og Teigen Allen spilte for Vålerenga i 2017, mens nevnte Logarzo hadde selskap av Emily Gielnik, Ellie Carpenter og Gema Simon i Avaldsnes samme sesong.