Det hevder den britiske tabloidavisen Daily Mail.

Kristiansunderen skal ifølge avisen ha planer om å kalle Lingard inn på teppet før sesongoppkjøringen starter 1. juli.

Den offensive midtbanespilleren er tilsynelatende i ferd med å avslutte et ferieopphold i Miami.

Denne uken la han ut en nesten minutt lang video på Snapchat der han rangerer hotellrommene han og reisefølget – blant dem lagkamerat Marcus Rashford – bodde på.

Mens Lingard kommenterer videoen, sier han blant annet at «dette rommet har sett mye shit».

Om Rashfords rom sier han at «det har vært mye soving på dette rommet», før kameratene retter opp med at også det rommet «har sett mye shit».

Så, når han fullfører runden med det tredje og siste rommet, simulerer en kamerat av ham at han har sex i sengen.

Jesse Lingard scoret fire mål på 27 kamper i Premier League denne sesongen. Foto: Oli Scarff

Videoen er fredag bredt omtalt i britiske medier, som kaller den «obskøn», «grov», «sjokkerende» og «kontroversiell» om en annen.

Mener Lingard bør selges

Ian Holloway, som fikk ord på seg for å være en svært frittalende manager da han ledet Blackpool i Premier League, mener at videoen bør få konsekvenser for Lingard.

– Etter min mening er det uakseptabelt, sier han som radiogjest hos Talksport.

– Om jeg ville irettesatt ham? Mer enn det. Jeg ville satt ham på overgangslisten. Etter min mening er det ingen vei tilbake. Dette er et stort problem, fortsetter Holloway.

56-åringen argumenterer med at en er profesjonell fotballspiller 24 timer i døgnet, og at det også gjelder når man er på ferie.

– Klubben skal alltid komme i første rekke. Den er større enn deg. Lingard kom opp i systemet under Sir Alex Ferusons regime. Han burde vite hvordan han skal oppføre seg til enhver tid, men har tatt denne videoen selv og lastet den opp selv. Manchester Uniteds garderobe er et kaos, med Pogba og den måten han er på ... manageren og støtteapparatet hans er nødt til å løse dette, sier han.

– Han overreagerer

TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg har ikke sett filmen, men har registrert støyet i britiske medier.

– Det høres umodent ut. Det er lett å glemme at Lingard ikke er en unggutt lenger, for han blir sett på som en av de unge guttene fra United-akademiet, sier Finstad Berg.

Hun mener imidlertid at å sette 26-åringen på overgangslisten er i overkant.

– Han gjør ikke noe ulovlig i filmen. Da blir det å overreagere å gå i full krisemodus. Men Solskjær bør definitivt ta en alvorsprat og si at «nå skal vi prøve å gjenreise den klubben her, som har en stolt tradisjon. Du er en av de gutta fra akademiet, og sånn du oppfører deg, påvirker hvordan folk ser på klubben», foreslår TV 2s fotballekspert.

Finstad Berg tar i betraktning at Manchester United nettopp har lagt en sesong langt under pari bak seg.

– Med all den støyen som har vært rundt United, ønsker de ikke at spillerne skal lage den type videoer som får mye utenomsportslig oppmerksomhet. Det Solskjær og ledelsen vil nå, er å få lov til å ha fokus på det sportslige uten alt mulig drama ellers, slår hun fast.