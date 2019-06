Norge har trolig aldri hatt bedre sommervær enn det vi hadde i fjor. For reisebransjen førte det til at sydensalget nærmest bråstoppet.

– Vi hadde en flott sommer i fjor, en fantastisk fin vår, og så bare fortsatte det og fortsatte det utover sommeren og utover høsten. Men det førte til at det ikke var så lett å selge reiser i fjor, minnes presseansvarlig Marie-Anne Zachrisson i Ving.

For når det er så flott i Norge, er det ingen grunn til å dra sydover, må mange ha tenkt.

– Det fine været i fjor har gjort at nordmenn i mye større grad enn i fjor har utsatt bookingen av sommerferien, sier direktør Terje Berge i FINN Reise.

– At folk har vært sene med å booke, har vært en trend i flere år, men nå er det faktisk ennå 30 prosent av de som skal på ferie som ennå ikke har booket, sier han videre.

Regn = sydenbestilling

Hos FINN Reise registrerer de en nesten matematisk sammenheng mellom været og folks booking av reiser til Syden.

– Ja det er ganske enkelt. Vi har sett på antall millimeter nedbør de siste ukene, og da ser vi helt klart hvordan de samsvarer med bookingene på Finn Reise. Det er rett og slett slik at hvis det er dårlig vær, så er det ikke alltid man booker samme kvelden, men man er hvert fall inne og søker reiser, og i løpet av en eller to dager så ser man klart og tydelig at man booker, sier Terje Berge.

Etter mye regn i forrige uke, så Finn en økning i bookingen på hele 20 prosent.

For det er foreløpig lite som tyder på at årets sommervær blir en gjentagelse av fjoråret.

– Utsiktene er litt usikre. Det er mye bygeaktivitet og så kommer sola innimellom, men det store bildet er det er ikke noe svært høytrykk på vei som gir fint vær over hele landet slik vi så i fjor, sier værpresentatør Kristina Kvistad Hustad i Storm Geo.

– Allerede nå har fjoråret slått oss, og det ser ut til å bli litt mer varierende, så en sydentur er kanskje ikke så dumt, sier hun videre.

– Full fart

– Man sitter der og håper at det skal bli en fantastisk varm sommer til, hvilket antagelig ikke er mulig og det ser vi jo nå at det er både regn kulde og nedbør, sier Marie-Anne Zachrisson hos Ving, som dermed kan glede seg over et markant oppsving i sydensalget.

Hittil i juni er det økt med 15 prosent sammenlignet med tilsvarende periode.

– Nå er det full fart, og veldig mange booker sine både i juni, juli og august men også neste vinter, De første ukene vi har foran oss nå, de er ganske fulle, så de blir nok skuffet de som prøver å booke, men resten av sommeren er ganske bra når det gjelder ledige plasser, sier hun.