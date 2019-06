I fjor lanserte Audi en ny toppmodell i SUV-sortimentet sitt: Den coupe-aktige Q8. Den bygger i stor grad på den mer tradisjonelle SUV-en Q7, men er vektet mot det sporty.

I kjent Audi-stil kommer de nå med en utgave som er enda ett hakk hvassere. Nemlig SQ8 TDI.

V8-motoren på 4,0 liter i Audi SQ8 TDI er faktisk den kraftigste dieselmotoren i en personbil på det europeiske markedet.

TDI-motoren yter hele 435 hk (320 kW), og har et maksimalt dreiemoment på 900 Nm tilgjengelig mellom 1.250 og 3.250 o/min. Dermed akselererer SUV-coupéen nesten som en sportsbil: 0 - 100 km/t er unnagjort 4,8 sekunder, og toppfarten er elektronisk begrenset til 250 km/t.

Kreftene fordeles gjennom en åttetrinns tiptronic-girkasse, og plantes i bakken med permanent quattro firehjulsdrift.

Audi Q8 skal også i S-utgave kunne takle vanskelige kjøreforhold. Illustrasjonsbilde av Audi Q8.

Spontane krefter

En elektrisk kompressor (EPC) supplerer de to turboladerne ved begynnende gasspådrag og ved lave turtall. Resultatet er at V8 TDI har alle kreftene tilgjengelig med en gang. EPC-kompressoren drives av et 48 volt elektrisk anlegg, som også er kjernen i mildhybridsystemet (MHEV).

En beltedrevet generator regenerer elektrisk energi ved gasslipp og oppbremsinger, og lagrer energien i et litium-ion-batteri. For kundene innebærer MHEV-teknologien at forbruket reduseres med opptil 0,5 liter per 100 km.

Audi SQ8 TDI har «Audi drive select» og luftavfjæret understell med høyderegulering og justerbar demping som standard. Laveste nivå gir ekstra stabilitet og lavere luftmotstand i høye hastigheter, men med mulighet til å heve bilen hele 90 mm, er den også klar for krevende hytteveier.

Tre tilvalg topper de dynamiske ytelsene. En sportsdifferensial gir bedre grep og stabilitet ved aktiv svingkjøring. Den fordeler dreiemomentet mellom bakhjulene, og supplerer dermed den selvregulerte senterdifferensialen i quattro-systemet.

Firehjulsstyring er tilgjengelig som et alternativ til den progressive standardstyringen. I lave hastigheter styrer bakhjulene i motsatt retning av forhjulene for bedre kjøreegenskaper og økt håndterbarhet. Fra ca. 60 km/t styrer bakhjulene i samme retning som forhjulene, noe som gir bedre stabilitet.

Det tredje tilvalget er elektromekaniske aktive krengningsstabilisatorer. Stabilisatorstagene både foran og bak er todelte, med en kompakt elektromotor imellom. Når du kjører rett frem, er de to delene så godt som frikoplet fra hverandre. Det gir vesentlig mindre vibrasjoner som forplanter seg oppover i bilen på dårlig vei. Ved sportslig svingkjøring, derimot, dreier elektromotorene stabilisatorstagene mot bilens bevegelser, noe som gir SQ8 mer kontante kjøreegenskaper, og redusert krengning.

Noen biler har fått VELDIG uheldige navn

I kjent stil skal interiøret holde høy kvalitet. Illustrasjonsbilde fra Audi Q8

Audi Q8 – en suksess

Luftinntakene har skarpe konturer, eksosanlegget er i S-trim, og quattro-buene over hjulhusene skal demonstrere rå kraft. Horisontale linjer, for eksempel den bakre lysstripen og den iøynefallende formgivningen over den svarte diffusoren, fremhever bredden til SUV-coupéen.

Innvendig følges tradisjonen med mørke farger og S-dekorerte seter. Audis virtuelle cockpit har S-spesifikke visninger med røde grafikkelementer. To store touchskjermer utgjør hovedkontrollflatene i MMI-systemet, men også naturlig stemmestyring er tilgjengelig.

– Helt siden vi lanserte Audi Q8 i juni i fjor, har responsen vært enorm. Audi Q8 er en bil du legger merke til på veien. Det er en perfekt kombinasjon av innovativt og unikt design, sportslighet og praktisk fremkommelighet. Med Audi SQ8 blir alle disse punktene forsterket ytterligere, samtidig som det viser at dieselmotoren i samarbeid med et mildhybridsystem gir imponerende ytelser og lavt forbruk. SUV-er står høyt i kurs i vårt marked, og dette er bilen for de som vil ha noe unikt. Det sier Elin Sinervo, direktør for Audi Norge hos Harald A. Møller.

Bilen er med det en konkurrent til blant andre Range Rover Sport, Porsche Cayenne og de heftigste utgavene av BMW X5, samt Bentley Bentayga diesel, som den forøvrig deler motor med.

Bilen blir å finne hos norske forhandlere etter sommerferien. Vi kommer tilbake med priser og flere opplysninger om bilen så snart dette foreligger.

