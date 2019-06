Landslagssjef Christian Berge tror Kiel og Sander Sagosen kan bli en god match.

– Jeg tror det er en bra klubb for Sander. Kiel vil bli en av vedens beste klubber igjen og der vil han få en betydelig rolle, sier Berge.

Men overgangen til Kiel gjennomføres ikke før sommeren neste år, og før den tid lover Sagosen at alt fokuset er på PSG.

– Jeg kan ikke flytte tankene til neste år, da daler prestasjonene. For meg handler det kun om å nyte siste tiden i PSG, så skal jeg forberede meg fysisk og psykisk for å bli klar for Kiel, sier han bestemt.

Går for gull

Samtidig som han skal nyte sin siste sesong i PSG, skal Sagosen spille EM på hjemmebane med Norge i januar.

– Jeg gleder meg som bare det. Det er alltid spesielt å spille på hjemmebane, og det er en guttedrøm å få spille i Trondheim. Dette er min by, her spiller jeg foran alle jeg kjenner og det er alle øyne på deg. Det blir spesielt å gå ut på banen og føle seg som konge, gliser 23-åringen.

Og etter VM-sølv i 2017 og i 2019, er ikke trønderen i tvil om hva som er målet i EM.

– Spør du meg er det gull. Nå har vi prøvd sølv, og det er gøy nok det altså, men vi vil gjerne ha den gullmedaljen. Det har jeg tro på at vi kan få til. Vi har smakt på den jævla sølvmedaljen en gang for mye, så jeg har tro på at vi kan ta gull, avslutter Sagosen med et lurt smil om munnen.