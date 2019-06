Søndag blir en merkedag i Tyrkias historie

Istanbul, med sine 16 millioner innbyggere, er landets viktigste by, finanssentrum og største økonomi.

Derfor sier president Recep Tayyip Erdoğan, som begynte sin politiske karriere som ordfører i Istanbul i 1994, at «Den som styrer Istanbul, styrer Tyrkia».

31. mars tapte han makten i Istanbul etter 25 år, da tidligere statsminister Binali Yildirim fra Erdoğans parti AKP overraskende tapte ordførervalget mot den forholdsvis ukjente Ekrem Imamoğlu fra Det republikanske folkepartiet (CHP). Imamoğlu vant med 48,8 prosent av stemmene.

En av årsakene til seieren var at mange kurdere, som tradisjonelt ikke stemmer på CHP, stemte på Imamoğlu for å svekke president Erdoğan.

Presidenten var ikke tilfreds med valgresultatet, og AKP klagde inn resultatene fra 39 av Istanbuls distrikter til landets valgkommisjon. Én måned etter valget i Istanbul, ble det annullert av valgkommisjonen. Omvalget ble satt til 23. juni.

Mange mente at CHP ikke burde delta i et nytt valg, men CHP valgte å gå med på et omvalg i stedet for å boikotte valget.

Tyrkias nye politisk stjerne

Ekrem Imamoğlus slagord er “Alt kommer til å gå bra”. Setningen ble første gang sagt av en 13 år gammel gutt på en valgvideo til støtte for Imamoğlu. Nå er det den mest brukte setningen i Tyrkia.

Det republikanske folkepartiet (CHP) sin kandidat er Ekrem Imamoğlu. Foto: Burhan Ozbilici

Imamoğlu er Tyrkias nye politisk stjerne. Han har fått støtte fra det prokurdiske opposisjonspartiet (HDP) sin tidligere leder, Selehattin Demirtas, som har sittet fengslet siden tiden etter kuppforsøket i 2016. Kurdernes stemmer er ventet å bli avgjørende for hvem som vinner valget. Demirtas har oppfordret alle kurdere i Istanbul til å stemme på Imamoğlu.

Tidligere denne måten møttes Imamoğlu og Binali Yildirim til debatt på tyrkisk tv. Dette var første gang på 17 år at det var en direktesendt debatt mellom en kandidat fra AKP og opposisjonen.

Antidemokratisk utvikling

Nå venter folk i Tyrkia spent på søndag, som vil bli en av de viktigste dagene av Tyrkias historie.

– Dette valget representerer og betyr mye mer enn kun valget av Istanbuls ordfører, sier Siri Neset, politisk psykolog ved Christian Michelsens Institutt.

Hun har jobbet med tyrkisk politikk siden 2011, og understreker at annulleringen av valget i Istanbul er et skår i Tyrkias demokrati.

– Erdoğan og AKP vil ikke lenger kunne hevde legitimitet ved valg slik de har gjort tidligere. Det har tidligere alltid vært hevdet at Tyrkia ikke har et perfekt demokrati, men at i alle fall at valg i Tyrkia har vært rettferdig. Slik er det ikke lenger, sier Neset.