– Da daglig leder ringte, skrek jeg i telefonen. Det var helt galskap, sier Elverum-markedssjef Kalle Björkman til TV 2.

I fire sesonger på rad har klubben spilt Champions League-håndball, men aldri har det vært så gjevt som det kommer til å bli i den kommende.

Fredag kom nemlig nyheten om at Elverum skal spille mot Europas beste lag i gruppe A/B. Her finner man det som rangeres som de 16 beste lagene i Europa, og gruppene beste av åtte lag i stedet for seks, slik det har vært for Elverum de fire foregående sesongene.

– Det er bare helt uvirkelig at lille Elverum kanskje skal ut mot Barcelona, PSG, Kiel, Flensburg-Handewitt eller hvem vi trekker neste uke. Etter mange års hardt arbeid, føler vi at vi endelig får en full uttelling som vi føler vi fortjener, sier markedssjef Kalle Björkman til TV 2.

– Det er stor glede i deg, og så får vi brette opp ermene og maksimere. Vi har alltid tatt utfordringene vi har fått. Vi skal jobbe beinhardt for å få så god, fortsetter svensken entusiastisk.

Kommende sesong blir det altså to ekstra gruppespillkamper, og det kan bli svært attraktiv motstand for Elverum. Björkman er ikke i tvil om hvem han håper å se i Terningen Arena.

– Det er flere kamper og flere muligheter til å eksponeres oss. Om vi skulle trekke PSG med Sagosen eller Flensburg med halve det norske landslaget, gir det oss noen muligheter. Kanskje kan vi stikke hull på den nasjonale greien vi drømmer om. Muligheten har aldri vært større, sier svensken.

Björkman melder også om svært god stemning i Elverum-troppen.

– De er kjempehappy. Vi har en spillertropp som består av 20 spillere som drømmer om å bli best i verden. De har ingen større drømmer enn å spille på de største arenaene. Det var mye jubel på interne Whatsapp-grupper og sånt, forteller han.

Hvem Elverum møter blir klart når gruppene trekkes torsdag 27. juni.

I kvinnenes Champions League er også naturlig nok også Vipers inne i det aller gjeveste selskapet. Laget fra Kristiansand tok seg helt til Final Four forrige sesong.

Gruppe A&B:

HC Meshkov Brest (Hviterussland)

HC PPD Zagreb (Kroatia)

Aalborg Handbold (Danmark)

SG Flensburg-Handewitt (Tyskland)

Barça (Spania)

Paris Saint-Germain HB (Frankrike)

Telekom Veszprém HC (Ungarn)

HC Vardar (Makedonia)

Elverum (Norge)

PGE VIVE Kielce (Polen)

FC Porto Sofarma (Portugal)

RK Celje Pivovarna Lasko (Slovenia)

HC Motor Zaporozhye (Ukraina)

THW Kiel (Tyskland)

Montpellier Handball (Frankrike)

MOL-Pick Szeged (Ungarn)

Gruppe C&D

Cocks (Finland)

Dinamo Bucuresti (Romania)

Chekhovskie Medvedi (Russland)

IK Sävehof (Sverige)

Kadetten Schaffhausen (Sveits)

Tatran Presov (Slovakia)

GOG (Danmark)

Bidasoa Irun (Spania)

HC Eurofarm Rabotnik (Makedonia)

Orlen Wisla Plock (Polen)

Sporting Lisboa (Portugal)

IFK Kristianstad (Sverige)