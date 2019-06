Jon Henrik (34) fra Salangen-Nyheter føler seg dolket i ryggen og hånet av kommunen

– Dette er bare trist. Her har kommunen brukt regelverket så smalt som overhodet mulig. Det er en tragedie både for Jon Henrik, kommunen og Norge, sier Brandvik.

Hun mener kommunen bør gå en ny runde for å finne en løsning.

– Det er snakk om småpenger for kommunen som må ses i forhold til alt som kan gå tapt. Kommunen har også et ansvar for at de med et handikap deltar i samfunnet, sier hun.

Sliter økonomisk

Selv sier Jon Henrik at selskapet nå sliter økonomisk fordi han ikke klarer å ha oversikt over utgiftene.

– Jeg er mest bekymret for de ansatte. Jeg har uføretrygd så jeg kan sitte hjemme og stirre i veggen. Men det er mange som trenger det tilbudet jeg har skapt, sier Jon Henrik Larsen.