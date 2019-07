Restauranter kan være de første til å servere genmodifisert laks

På innsiden av et oppdrettsanlegg i Indiana, USA ligger tusenvis av lakseegg som er genmodifisert til å vokse i rekordfart. Når fisken har nådd en vekt på ca. fem kilo, kan de bli servert i restauranter neste år, skriver AP News.

Laksen produseres av et firma som heter AquaBounty og laks er det første genmodifiserte dyret i USA som er godkjent som mat for mennesker.

De representerer en rekke selskaper som jobber med utvikle plantene og dyrene vi spiser, selv om nåtidens forbrukere setter stadig høyere krav til hva de serverer på middagsbordet.

Det amerikanske selskapet har ikke solgt noe fisk i hjemlandet ennå, men de sier at fisken muligens blir å dukke opp på restaurantmenyer, i et forsøk på å introdusere forbrukerne for den genmodifiserte fisken.

GUNSTIG:Den genmodifiserte fisken trenger mindre fôr og vokser dobbelt så raskt. Foto: Gorm kallestad / NTB

Vokser i dobbel hastighet

I produksjonen av fisken injiseres DNA fra andre fisk som er mer hurtigvoksende enn laksen i den røde fisken. Dette skal gjøre at laksen bare bruker 18 måneder på å bli fullvoksen, noe som betyr at den vokser nesten dobbelt så fort som vanlig laks.

Allerede er det meste av korn og og soya som produseres i Amerika genmodifisert. Dette for å gjøre plantene mindre utsatt for lus og sykdommer.

Nå som genmodifisert laks nærmer seg forbrukernes tallerkener, kan man bli vitne til et taktomslag i matproduksjonen.

Endring av lovverk

Denne måneden signerte Donald Trump et utøvende vedtak som skal forenkle reguleringen av genmodifiserte planter og dyr.

Det skjer i lys av at bedrifter i næringen nå benytter seg av en nyere form for genmodifisering. Nå kan mindre endringer gjøres for å få frem spesielle egenskaper. Det gjør at linjen mellom hva som er genmodifisert og ikke er vanskelig å definere.

I USA skal det nå bli påbudt å merke mat som har blitt genmodifisert. Den nye teknikken som brukes går ikke nødvendigvis under disse reguleringene. Dette er på grunn av at plantene og dyrene som dyrkes i teorien kunne vokst på naturlig måte.

Kontroversielt

Regelverket som nå kommer for merking av genmodifisert mat i USA kommer ikke uten kontroverser.

Flere er skeptiske til at det holder å merke produktene med en QR-kode som må skannes før man får opp informasjonen om matvaren. Er matvaren genmodifisert vil det da stå at varen har ingredienser som er “bioengineered”.

– Ingen bruker det uttrykket. Skal folk forstå hva det betyr må de skrive at varen inneholder genmodifiserte ingredienser, sier Amy van Saun, fra senteret for matsikkerhet til AP News.