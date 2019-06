Profilerte advokater tiltalt for organisert narkotikakriminalitet

Det er Riksadvokaten som har beordret at tiltalen tas ut.

Saken ble rullet opp da politiet i oktober 2017 gjorde det største beslaget av amfetamin som noen gang er gjort i Nord-Norge.

På Ami hotell i Tromsø fant politiet omkring 70 kilo amfetamin. Den videre etterforskningen avdekket at samme nettverk har innført til sammen 87 kilo av stoffet, ifølge tiltalen.

Utpekt leder

I tillegg til de to advokatene er tre andre menn anklaget for innførsel, oppbevaring og salg av amfetamin, eller til medvirkning til dette.

En av mennene er pekt ut som gruppens leder.

Innførselen har skjedd mellom høsten 2016 og høsten 2017, mener statsadvokaten. Av de 87 kiloene tiltalen omfatter skal 70 kilo ha blitt innført 10. september.

– Vi foretrekker helst at advokater har kappe i retten, sier statsadvokat Hugo Henstein, som skal være aktor i den fem uker lange straffesaken som begynner i slutten av september.

Risikerer 21 års fengsel

Strafferammen for forholdet er inntil 21 års fengsel. Han ønsker ikke å kommentere om påtalemyndigheten mener at forholdet er i øvre ende av denne skalaen.

– Et beslag på 87 kilo amfetamin er svært omfattende, og det taler for seg selv. Så skal det sies at de tiltalte har medvirket i ulik grad, sier Henstein.

–I hvilken grad mener dere at de to advokatene har utnyttet yrkesrollen sin i denne saken?

– I liten eller ingen grad.

– Har advokatene som er tiltalt hatt klientforhold til noen av de andre involverte i saken?

– Det blir en del av bevisførselen. Jeg ønsker ikke å gå inn på dette nå, sier Henstein.

Henstein forteller at politiet den 10. september i 2017 gjorde et beslag på 70 kilo amfetamin på Ami hotell i Oslo. Deretter ble de tiltalte pågrepet i løpet av kort tid.

REKORDBESLAG: Dette bildet av amfetaminen ble vist frem på en pressekonferanse med politiet kort tid etter beslaget. Foto: Politiet

Ifølge statsadvokaten har det vært en stor og omfattende etterforskning.

Påtalemyndigheten ønsker å ta ut tiltale mot ytterligere én mann, en tysk statsborger, som for tiden sitter fengslet i Spania. En utleveringsavtale er straks på plass, og det er ventet at mannen vil stå tiltalt i retten når rettssaken begynner.

– Har beklaget

En av advokatene har vært direkte involvert i salget av amfetaminen, ifølge tiltalen.

– Han erkjenner delvis straffskyld, fordi han har hatt befatning med to kilo amfetamin. Samtidig er han overrasket over tiltalen slik den lyder i dag, sier advokatens forsvarer Jan Christian Kvanvik til TV 2.