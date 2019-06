VIF-trener Roy Johansen og salg- og markedsrådgiver i Vålerenga, Glenn Jensen, fikk denne uken en sniktitt på deres nye hjemmebane som skal stå ferdig om ett år.

Vil tilbake på topp

– Jeg har ikke vært her på lenge, så jeg husker hvordan det var, forteller Johansen.

– I 52?, skyter Jensen spydig inn.

– Nei, jeg husker alle medaljene vi sanka før du kom. For etter at du kom så var det ingen, svarer Johansen kjapt.

– Det er her jeg skal starte å telle medaljer, forsikrer Jensen.

Jensen og Johansen gleder seg hemningsløst til å komme hjem fra Furuset-eksil. De siste årene har målsetningen vært å overleve, men nå vil målsetningen være å vinne hvert år.

– For å være stabile i toppen så trenger vi en ny arena. Det er der inntektene genereres, forteller Vålerenga treneren.

Nytt bygg på historisk grunn

– Det blir massivt, litt som en katedral, sier Jensen med stjerner i øynene når han studerer den nye arenaen.

– Det blir en intim arena det her, det er litt gamle jordal, sier VIF-treneren når han står inni hans nye stadion.

Kommunikasjonssjef i Kultur- og idrettsbygg, Haakon Berg Jensen, forteller at det karakteristiske sløret som kjennetegnet gamle Jordal amfi blir tatt med i det nye bygget. Det gir et gjenkjennelig, men likevel et moderne uttrykk. Med sine brutto 13 000 kvm og 5500 publikumsplasser, blir nye Jordal større enn forgjengeren, men energiforbruket blir redusert til ca en tredjedel av det gamle anlegget.

– Det er fint at vi har fått med oss deler av den gamle arkitekturen inn i det nye bygget. Den nye arenaen er plassert på samme sted og blir godt integrert i terrenget. At det ligger på samme plass tror jeg også er veldig viktig for Oslos befolkning, sier kommunikasjonssjefen.

– Historien må jo med, den er ærefull, og den er lang. Så det er viktig å ta historien med seg inn i en nye arena, og gi et bedre tilbud til supportere og sponsorer, forteller Johansen.