UAE Team Emirates bekrefter i en pressemelding at Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm har skrevet under på kontraktsforlengelser.

Dermed blir rogalandsduoen værende i laget frem ut 2021.

Kontraktsforlengelsen setter en stopper for spekulasjonene om Kristoffs fremtid, som har vært uviss etter at laget hentet storspurter Fernando Gaviria.

Kristoffs kontrakt gikk i utgangspunktet ut etter inneværende sesong, men i mai kunne 31-åringen fortelle til TV 2 at han dialogene mellom partene var bedre etter et åpningstilbud som ikke var tilfredsstillende.

Nå har altså partene kommet til enighet om en forlengelse.

– Jeg er veldig glad for å ha fornyet kontrakten med to år. Jeg føler meg hjemme her, og atmosfæren i laget er strålende. Jeg håper at de neste to årene vil føre til gode ting for både meg og laget, sier Kristoff i pressemeldingen.

