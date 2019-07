– Den største endringen i det nye værvarselet er at vi skal vise hvordan været utvikler seg i løpet av dagen. Jeg gleder meg veldig til å vise det fram, sier TV 2s værsjef, Eli Kari Gjengedal, entusiastisk.

Det er fire år siden sist TV 2-været hadde en stor fornying. Den gang ble det tatt i bruk mange virtuelle grep. Dette går man til dels bort fra nå.

Mindre virtuelt og mer dynamisk

– Vi tar bort det virtuelle studioet vi åpner sendingen med nå, og går rett på værpresentatøren foran et dynamisk værkart i fullskjerm.

Gjengedal sier den nye grafikken vil gjøre værvarselet ryddigere og tydeligere for seerne.

– Vi får et temperaturkart og et vindkart med kul organisk grafikk, sier Gjengedal.

Av andre nye ting er at man nå får se landegrenser på verdensværet, og langtidsvarslet vil bli presentert som en oversiktlig liste.

Værsjef Eli Kari Gjengedal og væranker Kristina Kvistad Hustad tester ut den nye grafikken. Foto: TV 2

Selv om mye er nytt er det også noen historiske linjer tilbake til TV 2 værets spede begynnelse.

– Vi henter opp de opprinnelige fargene, også går vi tilbake til slik vi presenterte værkart på TV 2 tidligere, altså først Nord-Norge, deretter Sør-Norge, sier Gjengedal.

Flere navn og symboler

Nordmenn er alltid opptatt av hvilke stedsnavn som kommer på kartet - og hvilke som uteblir. Denne gang vil flere finne sitt hjemsted på kartet.

– Jeg er kjempefornøyd med at vi har fått mange flere stedsnavn og symboler på kartet. Jeg håper seerne også vil sette pris på det, sier Gjengedal.

Det nye designet er stilrent og moderne. Alle symboler har fått en moderne animasjon som minner mer om design man finner i apper på smarttelefoner, enn tradisjonell TV-design.

Selv om mange sjekker været på telefonene sine, står værmeldinger på TV også høyt i kurs.

– Viktig for seerne

– I en tid hvor mange bruker apper for å sjekke vær, så er det faktisk slik at den tradisjonelle værmeldingen på TV fortsatt betyr mye for folk. Det tar vi på alvor når vi nå lanserer nytt vær på TV 2, sier redaksjonssjef i TV 2 Nyhetene, Silje Hovland.

Det nye været er designet internt i TV 2 og tanken bak er at det skal bli enda tydeligere å se hvordan været blir akkurat der man bor.

– Vær er viktig for seerne våre, det vet vi godt. Det er derfor vi har jobbet fram en ny værmelding hvor vi faktisk tar et steg tilbake, og igjen lager kart med mye mer informasjon, sier Hovland.

