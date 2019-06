Tre gutter frifunnet for overgrep mot beruset jente

Voldshendelsen ble derimot ikke straffeforfulgt da politiet bestemte seg for å gi påtaleunnlatelse, noe som betyr at politiet mener de kunne bevise at det straffbare forholdet har skjedd, men at de likevel bestemmer seg for ikke å ta ut tiltale.

Påtalemyndigheten forklarte at dette skjedde som et resultat av at det var lenge siden forholdet var begått, og at de involverte var mindreårige.

Påtaleunnlatelsen er nå påklaget. Forsvarer Bliksrud mener frifinnelsen er et argument for at avgjørelsen om påtaleunnlatelse bør omgjøres.

– Nå har vi fått stadfestet at volden ble begått uten at det hadde skjedd noe straffbart. Det gjør det enda verre. Samtidig er det uheldig at saken er blitt så gammel, og at de involverte er så unge, erkjenner Bliksrud.

– Bør ankes

Jentas bistandsadvokat mener frifinnelsen sender uheldige signaler.

– Det er overraskende. Jeg er sterkt uenig i bevisvurderingen når det kommer til hvilken grad av utnyttingen som det har vært av fornærmede, sier advokat Hege Salomonsen.

Hun forteller at jenta ble overrasket og skuffet over dommen. Salomonsen beskriver prosessen som svært tøff for jenta, og sier at hun har utviklet PTSD. Nå mener hun statsadvokaten bør anke saken.

– Vi vil uansett anke oppreisningskravene, sier bistandsadvokaten.

Aktor i saken, statsadvokat Iselin Håvarstein, sier til TV 2 at påtalemyndigheten ikke har tatt stilling til om de vil anke saken. Utover det ønsker hun ikke å kommentere dommen.

En eventuell anke må leveres inne to uker etter at dommen er forkynt.