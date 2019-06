Landslagslegen varsler «Caro»-avgjørelse lørdag: – Respondert veldig bra på trening

OPTIMISTISK: Caroline Graham Hansen har respondert bra på trening før morgendagens kamp mot Australia. Foto: Terje Bendiksby

Landslagslege Said Tutunchian er optimistisk med tanke på at Caroline Graham Hansen skal rekke åttedelsfinalen for Norge i fotball-VM mot Australia lørdag.