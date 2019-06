– Rentene har over en lengre periode vært lave, og det går fortsatt godt i norsk økonomi. Det har også vært ventet og varslet at Norges Bank ville øke styringsrenten på sitt møte 20. juni, sier Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarkedet i DNB i en pressemelding.

Renteendringen vil tre i kraft for eksisterende kunder fra 8. august.

God vekst

Torsdag bekreftet sentralbanksjef Øystein Olsen at styringsrenten heves til 1,25 prosent. Samtidig varsles det flere rentehevinger i løpet av året.

Styringsrenten ble hevet forrige gang for tre måneder siden i mars, de den ble løftet fra 0,75 til 1 prosent.

I mai varslet sentralbanksjefen at renten trolig ville heves til 1,25 prosent i juni, og i dag kom altså bekreftelsen. Dette er tredje gang på ni måneder at sentralbanken hever renten.

– Det er god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen anslås å være noe over et normalt nivå, skriver Norges Bank på sine nettsider.

Øker tross handelskonflikter

Den opptrappende handelskrigen mellom USA og Kina er en av årsakene til bekymringen, og Norges Bank har også tatt med dette i beregningen.

– Den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet. Samtidig bidrar handelskonfliktene til betydelig usikkerhet om utviklingen internasjonalt, opplyser Norges Bank.

– Usikkerhet om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen. Samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at styringsrenten økes noe videre, utdyper de.

46.000 flere i arbeid

Oppgangen har vært ventet, ettersom norsk økonomi for lengst har hentet seg inn igjen etter oljenedturen.

Veksten er god, arbeidsledigheten lav, kapasitetsutnyttelsen over normalen og prisveksten noe høy.

Det siste året har 46.000 flere kommet seg ut i arbeid, og det har bidratt til at arbeidsledigheten har falt.

Fram til september i fjor hadde renten ligget på 0,5 prosent siden mars 2016. Analytikerne antar at renten skal videre opp i tiden som kommer.